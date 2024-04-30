Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi: 'Bu Ada'da 50 yıldır barış var' - Son Dakika
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi: 'Bu Ada'da 50 yıldır barış var'

Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçisi: \'Bu Ada\'da 50 yıldır barış var\'

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Barış Harekatı ile Rumların Türklere yönelik katliamlarının önlendiğini belirterek, 'Bu Ada'da 50 yıldır barış var.' dedi. Feyzioğlu, KKTC'deki Taşkent Şehitliği'ni ziyaret ederek, kazı çalışmaları ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Kıbrıs'ta yaşanan katliamların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

30.04.2024 22:48
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Rumların Türklere yönelik katliamlarının Kıbrıs Barış Harekatı ile önlendiğini belirterek, "Bu Ada'da 50 yıldır barış var." dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki Taşkent Şehitliğini ziyaret etti.

Burada dua eden Feyzioğlu, halen bazı şehitleri bulmak üzere yürütülen kazı çalışmaları ve Türkiye tarafından finanse edilen çevre düzenlemesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Feyzioğlu, Güney Kıbrıs'ın bir yandan terör örgütü EOKA'yı selamlayarak karşısında "hazır ol"da durduğunu, ardından da Kıbrıs Türkleriyle alay edercesine "Barış istiyoruz." söyleminde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu Ada'da 50 yıldır barış var. O yüzden 'barış istiyoruz' diyenleri, barışı insanlık dışı katliamlarla yok edenlerin yaptıklarını görmek isteyenler buraya gelsinler ve görsünler. Bu topraklarda yaşananların herkes tarafından bilinmesi ve unutulmaması gerek." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta katliam yapan zihniyetin bugün de varlığını devam ettirdiğini vurgulayan Feyzioğlu, genç nesillerin tarihi unutmamaları gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, konuşmasının ardından Kıbrıs'ta 1963-1974 yılları arasında Rumlar tarafından toplu katliamın Türk kurbanlarının çeşitli kişisel eşyalarının sergilendiği müzeyi de gezdi.

Feyzioğlu'na ziyaretinde, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Taşkent Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı ve bazı şehit aileleri ile muhtarlar eşlik etti.

Kaynak: AA

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