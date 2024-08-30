Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Türkiye\'nin Londra Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okuyarak, Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunu vurguladı. Konuşmalardan sonra davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

30.08.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Gökhan Tozman'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Ertaş, açılış konuşmasında, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin şu mesajını okudu:

"Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan büyük zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken büyük ve güçlü Türkiye idealimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim, bugün dünden daha güçlüyüz. İnşallah yarın çok daha güçlü olacağız."

"Zaferin 102. yıl dönümünü Londra'da kutlamaktan gurur duyuyoruz"

Ertaş, mesajın ardından yaptığı konuşmada, kahraman Türk askerinin Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirdiği zaferin 102. yıl dönümünü Londra'da kutlamaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Büyükelçi Ertaş, zaferden bir yıl sonra ilan edilen cumhuriyetin ardından Türkiye'nin, çağdaş devletler arasındaki yerini aldığını belirterek, Atatürk'ü, tüm şehit ve gazileri saygıyla andıklarını ifade etti.

Konuşmasında Türkiye-İngiltere ilişkilerine de değinen Ertaş, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan iki Avrupalı NATO müttefiki olarak ilişkilerin her alanda ilerlediğinin altını çizdi.

Programda, Albay Gökhan Tozman da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Resepsiyon kapsamında, ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırlanan özel video klip gösterildi.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Londra Büyükelçiliği, Türkiye, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement