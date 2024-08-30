Türkiye\'nin Londra Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

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Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Gökhan Tozman'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Ertaş, açılış konuşmasında, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin şu mesajını okudu:

"Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan büyük zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken büyük ve güçlü Türkiye idealimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim, bugün dünden daha güçlüyüz. İnşallah yarın çok daha güçlü olacağız."

"Zaferin 102. yıl dönümünü Londra'da kutlamaktan gurur duyuyoruz"

Ertaş, mesajın ardından yaptığı konuşmada, kahraman Türk askerinin Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirdiği zaferin 102. yıl dönümünü Londra'da kutlamaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Büyükelçi Ertaş, zaferden bir yıl sonra ilan edilen cumhuriyetin ardından Türkiye'nin, çağdaş devletler arasındaki yerini aldığını belirterek, Atatürk'ü, tüm şehit ve gazileri saygıyla andıklarını ifade etti.

Konuşmasında Türkiye-İngiltere ilişkilerine de değinen Ertaş, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan iki Avrupalı NATO müttefiki olarak ilişkilerin her alanda ilerlediğinin altını çizdi.

Programda, Albay Gökhan Tozman da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Resepsiyon kapsamında, ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırlanan özel video klip gösterildi.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.