Türkiye'nin Lübnan ve NATO Stratejileri: Bölgesel Güvenlik ve İttifak İçinde Artan Rol

İran krizinde Türkiye, ulusal güvenlik çekinceleri kapsamında Lübnan'a öncelik veriyor, çünkü buradaki gelişmelerin etkisi Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaşır. Lübnan'da BM barış koruma misyonu UNIFIL görev yapıyor ve Türk askerleri de bu misyonda bulunuyor. UNIFIL'in görev süresi bu yıl sona eriyor; Ankara, Lübnan'ın yalnız kalmaması ve Türk askerinin görevinin devamı için çözüm arıyor, Avrupa ülkeleriyle temaslar sürüyor.

İran krizi aynı zamanda NATO meselesini tetikledi. Trump'ın NATO'dan çıkma tehditlerine rağmen, ABD ordusundaki isimler birlikten ayrılmayacaklarını belirtiyor. Bu süreçte, Türkiye'nin NATO'daki etkinliği artıyor; örneğin, stratejik öneme sahip Allied Reaction Force (ARF) komutası 2028'de Türkiye'ye devredilecek. Türkiye, NATO'da artan rolüyle bölge ülkeleri arasında koordinasyonu teşvik ediyor, arabulucu pozisyonu alıyor ve Batı ile ilişkilerini güçlendiriyor.

Ankara, NATO'da belirleyici bir rol oynamak istiyor; bu kapsamda Adana'da çok uluslu bir kolordu karargahı kurulması için başvuru yaptı, ancak NATO henüz onaylamadı. Karadeniz'de, NATO kapsamında mayın temizleme faaliyetleri ve güvenlik misyonları sürüyor, komuta Türkiye'nin elinde. Aynı zamanda, Türkiye Montrö Sözleşmesi'ni koruyor ve İsrail'in Türkiye'yi yalnızlaştırma çabalarına karşı NATO hamleleriyle pozisyonunu güçlendiriyor.