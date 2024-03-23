Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Rusya'ya taziye dileğinde bulundu.
Bilgiç, terör saldırısı ile ilgili X sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Moskova'da masum sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya halkına ve Rus hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60'ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurdu.
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