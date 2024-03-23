Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, Rusya'ya taziye dileğinde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Büyükelçi Bilgiç, Rus halkına ve hükümetine en derin taziyelerini iletti. Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken, 115 kişi de yaralandı.

23.03.2024 01:49  Güncelleme: 01:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Rusya'ya taziye dileğinde bulundu.

Bilgiç, terör saldırısı ile ilgili X sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Moskova'da masum sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya halkına ve Rus hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60'ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Türkiye, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 A Milli Takımımız Macaristan’a 1-0 yenildi A Milli Takımımız Macaristan'a 1-0 yenildi
00:38 Moskova’daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi Moskova'daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi
21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Moskova’da terör saldırısı: En az 40 ölü, 100’den fazla yaralı var Moskova'da terör saldırısı: En az 40 ölü, 100'den fazla yaralı var
23:51 Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
23:35 Bursa İnegöl’de kan donduran kedi katliamı Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler Bursa İnegöl'de kan donduran kedi katliamı! Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler
22:59 Ukrayna, Moskova’daki konser salonu saldırısıyla ilişkilerinin olmadığını açıkladı Ukrayna, Moskova'daki konser salonu saldırısıyla ilişkilerinin olmadığını açıkladı
22:45 Nevşehir’de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı
22:25 ABD, Rusya’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
22:19 ABD’den Moskova’da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 02:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement