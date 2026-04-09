Türkiye'nin Mutfak ve Kültür Gecesi - Son Dakika
Türkiye'nin Mutfak ve Kültür Gecesi

09.04.2026 10:52
Kahire'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin zengin kültürel ve gastronomik mirası tanıtıldı.

Türkiye'nin zengin kültürel mirası ve köklü mutfak geleneği, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Mısırlılara tanıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği konutunda, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen'in ev sahipliğinde gastronomi ve kültür gecesi düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve köklü mutfak geleneğini uluslararası davetlilerle buluşturdu.

Medeniyetlerin kesişim noktası olan Anadolu'nun üç kadim şehri Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin, yalnızca zengin mutfak kültürleriyle değil tarihleri, insan hikayeleri ve kültürel birikimleriyle de tanıtıldı.

Katılımcılar, bu üç şehrin binlerce yıllık medeniyet mirasını aynı sofrada deneyimleme fırsatı buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Koordinatörü ve Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı, ödüllü aşçı Doğa Çitci tarafından hazırlanan özel menü, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Menüde zeytinyağlı kuru dolma, etli çiğ köfte, yuvarlama, içli köfte, Ali Nazik, Urfa kebabı ve malzemeleri Gaziantep'ten özel olarak getirilip hazırlanan baklava yer aldı.

Program kapsamında ayrıca, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e özgü kültürel değerlerin tanıtıldığı bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterimde; Gaziantep'in Zeugma Antik Kenti, fıstığı, baklavası ve kutnu kumaşı; Şanlıurfa'nın Göbeklitepe ve Karahantepe arkeolojik alanları, sıra gecesi geleneği ve isot biberi; Mardin'in taş evleri, telkari sanatı ve bakırcılık geleneği izleyicilere aktarıldı.

Katılımcılar, gecede gastronomi deneyiminin yanında Anadolu'nun köklü kültürel mirasına, kadın emeğine ve misafirperverlik geleneğine de yakından tanıklık etti.

Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve gastronomi alanındaki güçlü mirasını uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan etkinlik katılımcıların beğenisini topladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Mutfak ve Kültür Gecesi - Son Dakika

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
