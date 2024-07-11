Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

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(İSTANBUL) - Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat yaşamını yitirdi.

Türkiye'de deprem araştırmalarına önemli katkılarda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti. 1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı'nda Jeofizikçi olarak görevine başlayan Kalafat, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı. Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 2015'e kadar bu görevini sürdürdü. Doç. Dr. Kalafat 2015'te başladığı KRDAE Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi (BDTİM) müdürlüğü görevine Haziran 2024'e kadar devam etti.

Fayların araştırılmasına öncülük etti

Bugüne kadar Türkiye'de gözlemsel ve aletsel sismoloji, deprem izlemeleri ve deprem istasyonları şebekesinin gelişimine büyük katkıda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat; Türkiye'de uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik istasyonların kurulumu ve fayların araştırılmasına öncülük etti. Uzmanlık alanları olan faylardaki aktiviteler ve deprem oluş düzenleri, yerkabuğu yapısının araştırılması, deprem kataloğu çalışmaları, fay düzlemi çalışmaları ve saha gözlemleri konularında dikkat çeken projeleri hayata geçirdi.

Kalafat için yarın (12 Temmuz) saat 10: 30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Doç. Dr. Doğan Kalafat, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.