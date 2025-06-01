Türkiye'nin Önderleri Programı Mezuniyet Töreni

ÖNDER Gençlik tarafından lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilen eğitim ve kişisel gelişim programı " Türkiye'nin Önderleri"nin 6'ncı eğitim dönemini tamamlayan 75 öğrenci için mezuniyet programı düzenlendi.

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen mezuniyet programına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in selamlarını ileterek, gençlerin kararlılıkla yollarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ökten, "Zaman zaman korkuyoruz, ne olacak diye düşünüyoruz ama müthiş imkanlara sahibiz. Devletimiz ve Cenabıhak tarafından bize sunulan bu imkanlarla omuz omuza daha aydınlık yarınlara yürüyeceğiz." dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Alkan da gençlerin liderlik vasıflarıyla donatıldığını belirterek, "Bu eğitim programını tamamlamakla inançlı, bilgili, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bireyler oldunuz. Gerçek liderlik, hizmetle başlar." ifadesini kullandı.

"Bu proje binlerce öğrencimizin hayatına dokundu"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise projenin 6 yılda geldiği noktayı değerlendirerek, "Yıllar önce bir fikir olarak başlayan bu yolculuk, bugün 42 şehirde 6 binden fazla gencimize ulaştı. Bugün artık proje kendi mezunlarıyla kendi çalışmasını yürütebilecek bir hale geldi." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'na değer katan bir gençlik yetiştirdiklerini vurgulayan Ceylan, "İmam Hatip okullarımız Anadolu'nun başarılı kurumları haline geldi. Bu proje binlerce öğrencimizin hayatına dokundu. Artık kendi mezunlarıyla kendini sürdürebilen bir yapıya ulaştık." dedi.

Ceylan, gençlere iyi ve nitelikli bireyler olmaları için gayret etmelerini tavsiye ederek, "Dik duruşunuzdan ve istikametinizden asla taviz vermeyin. Hayallerinizi ve hedeflerinizi hep en üste konumlandırın." ifadesini kullandı.

Program, mezun öğrencilere sertifikalar ile çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.