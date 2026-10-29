Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, askeri ataşe, ekonomi, eğitim, din ve iletişim müşavirleri ile TİKA temsilcisi ve büyükelçilik personeli ev sahipliği yaptı.

Programa, yabancı diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Türkiye Daire işleri Sorumlusu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Yükseköğretim Bakanı Mervan el-Halebi, Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Turizm Bakanı Mazen es-Salhani, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, çok sayıda milletvekili, Emevi Camii yetkilileri, Hristiyan toplumunun dini liderleri, azınlıkların temsilcileri ile eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Davetlileri, elçi ile birlikte Birinci Müsteşar Özgür Şahin ile Askeri Ataşe Albay Hasan Göz karşıladı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih da yaptığı konuşmada, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve kalkınması temennisinde bulundu.

Devrim boyunca Suriye halkına Türkiye'nin başta ekonomi ve sanayi alanları olmak üzere olumlu katkılarda bulunduğunu ifade eden Bakan Salih, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Suriye toplumları arasındaki ilişkiler sadece iki devlet arasındaki ilişkiler değildir. Halklar ve toplumlar arasında ilişkilerimiz var. Türkiye'nin istikrarını ve kalkınmasını desteklemek sadece Suriye'nin istikrarı ve kalkınması değil, bütün bölgenin istikrarı ve kalkınması demektir."

Büyükelçi Yılmaz, programa katılan bakanlar ve davetlilerle sohbet etti.

Resepsiyonun sonunda, davetliler büyükelçi Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkentin en kalabalık noktalarından Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda Türkiye'nin turizm ve kültür tanıtım videosu da gösterildi.

Kaynak: AA
Şam BüyükelçiliğiTürkiyeSuriyeGüncelŞamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
1916’da Sibirya’ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu 1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 00:56:42. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android