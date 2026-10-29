Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, askeri ataşe, ekonomi, eğitim, din ve iletişim müşavirleri ile TİKA temsilcisi ve büyükelçilik personeli ev sahipliği yaptı.

Programa, yabancı diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Türkiye Daire işleri Sorumlusu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Yükseköğretim Bakanı Mervan el-Halebi, Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Turizm Bakanı Mazen es-Salhani, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, çok sayıda milletvekili, Emevi Camii yetkilileri, Hristiyan toplumunun dini liderleri, azınlıkların temsilcileri ile eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Davetlileri, elçi ile birlikte Birinci Müsteşar Özgür Şahin ile Askeri Ataşe Albay Hasan Göz karşıladı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih da yaptığı konuşmada, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve kalkınması temennisinde bulundu.

Devrim boyunca Suriye halkına Türkiye'nin başta ekonomi ve sanayi alanları olmak üzere olumlu katkılarda bulunduğunu ifade eden Bakan Salih, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Suriye toplumları arasındaki ilişkiler sadece iki devlet arasındaki ilişkiler değildir. Halklar ve toplumlar arasında ilişkilerimiz var. Türkiye'nin istikrarını ve kalkınmasını desteklemek sadece Suriye'nin istikrarı ve kalkınması değil, bütün bölgenin istikrarı ve kalkınması demektir."

Büyükelçi Yılmaz, programa katılan bakanlar ve davetlilerle sohbet etti.

Resepsiyonun sonunda, davetliler büyükelçi Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkentin en kalabalık noktalarından Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda Türkiye'nin turizm ve kültür tanıtım videosu da gösterildi.