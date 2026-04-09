Türkiye'nin AB'de Üretilmiş Ürünler Kapsamına Alınması İçin Önemli Adım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Komisyonu'nun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin 'Made in EU' kapsamına alınması yönünde önemli bir adım atıldığını belirtti. Bolat, AB'nin Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu karbonsuzlaşma reformlarına uyum sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Türkiye ve AB arasında kurulan çalışma grubunun ayda bir toplantılar yaparak emisyon ticaret sistemlerinin uyumlaştırılması ve karbonsuzlaşma göstergeleri konularında ilerleme kaydettiğini söyleyen Bolat, AB tarafıyla ortak bir anlayış içinde olduklarını vurguladı. Ayrıca, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine AB'nin geniş bir heyetle katılacağını duyurdu.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda AB Komisyonu ile hemfikir olduklarını belirten Bolat, Türkiye-AB ticaretinin Gümrük Birliği döneminde 9 kat artarak 233 milyar dolara ulaştığını ve AB'nin Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğunu açıkladı. Bolat, 4 Mart'ta AB Komisyonu'nun tarihi bir kararla Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerini 'Made in EU' kapsamına aldığını, ancak eklerdeki pürüzlerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ekledi. Bu konuda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda bu yıl içinde mevzuatın gündeme geleceğini ifade etti.