Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin AB'de Üretilmiş Ürünler Kapsamına Alınması İçin Önemli Adım

09.04.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin 'Made in EU' kapsamına alınması yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin karbonsuzlaşma reformları için çalıştığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Komisyonu'nun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin 'Made in EU' kapsamına alınması yönünde önemli bir adım atıldığını belirtti. Bolat, AB'nin Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu karbonsuzlaşma reformlarına uyum sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Türkiye ve AB arasında kurulan çalışma grubunun ayda bir toplantılar yaparak emisyon ticaret sistemlerinin uyumlaştırılması ve karbonsuzlaşma göstergeleri konularında ilerleme kaydettiğini söyleyen Bolat, AB tarafıyla ortak bir anlayış içinde olduklarını vurguladı. Ayrıca, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine AB'nin geniş bir heyetle katılacağını duyurdu.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda AB Komisyonu ile hemfikir olduklarını belirten Bolat, Türkiye-AB ticaretinin Gümrük Birliği döneminde 9 kat artarak 233 milyar dolara ulaştığını ve AB'nin Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğunu açıkladı. Bolat, 4 Mart'ta AB Komisyonu'nun tarihi bir kararla Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerini 'Made in EU' kapsamına aldığını, ancak eklerdeki pürüzlerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ekledi. Bu konuda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda bu yıl içinde mevzuatın gündeme geleceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:22:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.