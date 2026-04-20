Türkiye'nin Savunma Sanayisi Başarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Savunma Sanayisi Başarısı

Türkiye\'nin Savunma Sanayisi Başarısı
20.04.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Varank, Türkiye’nin uluslararası arenada bağımsız kalmasının savunma sanayisi başarılarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bugün Türkiye bu krizlerde, özellikle savaş ortamında ayakta kalabiliyorsa, kendini korumakta başarılı olabiliyorsa, savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar sayesinde bu noktaya gelebiliyoruz." dedi.

Varank, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) işbirliğiyle üniversitenin konferans salonunda düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.

Türkiye'nin zorlu coğrafyada kendi ayakları üzerinde durmaya, kendi bağımsızlık mücadelesini vermeye çalışan, tarihi anlamda çok önemli sorumlulukları olan bir ülke olduğuna işaret eden Varank, ülkenin etrafında ateş çemberinin olduğunu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sonuçlarını sadece İran'ın, Körfez bölgesinin yaşamadığını, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini kaydetti.

Mustafa Varank, enerji krizinin, tüm dünyanın kapısını çalmış vaziyette olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın geleceğine etki edecek enerjiyle ilgili adımlar artık bu savaştan sonra farklı şekilde atılmaya başlayacak. Türkiye olarak bu krizlerin içerisinde kendi başımıza hareket etmek, kendi bağımsız politikalarımızı uygulamak, çıkarımız neyi gerektiriyorsa, vatandaşlarımızın rahatı, konforu, ihtiyacı, neyi gerektiriyorsa bunu yapabilmek istiyorsak bağımsız ve güçlü Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte yapmaya çalıştığımız, vermeye çalıştığımız mücadele de bu. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilsin istiyoruz. Kendi göbeğini kendisi kesebilsin istiyoruz. Dünyada söz söylenecekse Türkiye bu sözü söylesin ve sözü dinlensin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında 25 yıldır bu mücadeleyi veriyor."

"Artık sözü dinlenilen bir Türkiye var"

Bugün gelinen noktada dünya siyasetinde, uluslararası ilişkilerde artık sözü dinlenilen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın neresinde kriz varsa, sıkıntı varsa artık Türkiye kapısı çalınan bir ülke. Uluslararası arenada gerek arabuluculukta gerek farklı alanlarda sözü dinlenilen bir ülke. Bu noktaya kendi teknolojimizi, sanayimizi, uluslararası arenada kendi ittifaklarımızı inşa ederek geldik. Bunu yapmak çok kolay değildi. Büyük kavgalar, büyük mücadeleler vererek bu işleri başarmak için gayret gösterdik. Ekonomide de enerjide de savunma sanayisinde de tam bağımsız olmak zorundasınız. Farklı ittifakları inşa etmek hususunda da cesur olmak zorundasınız. İktidara geldiğimizde Türkiye savunma sanayisi ürünlerinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeydi. Bugün bu bağımlılık yüzde 20'lere düşmüş vaziyette. Kritik bütün parçalarda, komponentlerde artık kendi kendine yetebilen, kendi savunma sanayisi ürünlerini üretebilen, dışa bağımlı olmayan bir ülke var. Bugün Türkiye bu krizlerde, özellikle savaş ortamında ayakta kalabiliyorsa, kendini korumakta başarılı olabiliyorsa, savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar sayesinde bu noktaya gelebiliyoruz."

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel de vakfın yaklaşık 12 yıldır kültür sanattan spora gençlerin olduğu her alanda 81 il, 605 ilçe teşkilatı ve 34 üniversite yurduyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın da selamlama konuşması yaptığı programa, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Varank, Ekonomi, Türkiye, Bartın, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Savunma Sanayisi Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:39:44. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Savunma Sanayisi Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.