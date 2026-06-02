Türkiye'nin Sierra Leone'deki yatırımları ve kalkınma projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Sierra Leone'deki yatırımları ve kalkınma projeleri

Türkiye\'nin Sierra Leone\'deki yatırımları ve kalkınma projeleri
02.06.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Rende, Türkiye'nin Sierra Leone'de enerji, maden, inşaat ve sağlık alanlarında yatırımlar yaptığını, özellikle anne-çocuk hastanesi projesiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Yusuf Burak Rende, Türkiye'nin ülkede önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Türkiye'nin burada muazzam bir olumlu varlığı var ve bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyükelçi Rende, Türkiye'nin Sierra Leone ile ilişkileri ve bölgedeki yatırımlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rende, Sierra Leone'nin Batı Afrika'ya giriş kapısı, doğal kaynaklarıyla ve sahilleriyle çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Sierra Leone'nin, Türkiye'nin Batı Afrika ile ilişkileri güçlendirmesi bağlamında kilit konumda olduğunu ve hep birlikte bunu ilerletmeye çalıştıklarını belirten Rende, Türk firmalarının ülkede enerji, maden, inşaat başta olmak üzere birçok alanda yatırımlar yaptığını anlattı.

Rende, ülkenin en modern binalarından biri olan havaalanının Türk firmalarınca yapıldığını ifade ederek, ülkenin Batı Afrika'da merkez haline gelmesini sağlayacak bir konferans merkezi, devlet konukevleri ve otel inşaatı çalışmasına devam edildiğini aktardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının ofisinin ülkede faaliyete geçtiğine işaret eden Rende, Türkiye olarak ülkede birçok alanda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hastane projesi

Rende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle Sierra Leone'de hastane projesinin başlatıldığını dile getirerek, "Önümüzdeki 2 yıl içinde bunu tamamlayabilirsek o da bu ülkenin sosyal kalkınmasına büyük katkısı olacak ve Türkiye'nin izini 10 yıllara yayacak şekilde bırakmasına vesile olacak." diye konuştu.

Anne ve çocuk hastanesini ülkenin ikinci büyük kenti olan Bo'da yapmayı hedeflediklerini belirten Rende, şöyle devam etti:

"Kırsal kesimde yaşayan ailelerin hayatına birinci dereceden dokunacak şekilde iyileştirme hedefliyoruz. Hastane, temel sağlık çözümleri bağlamında etkili olacağı gibi daha karmaşık ilgi ve itina isteyen meselelere de el atacak. İnşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bunu tamamlayabilirsek bu herkes için büyük bir başarı olur."

"Türkiye, yaptığı yatırımlarla çok iyi bir izlenim bıraktı"

Rende, Türkiye'nin ülkede yaptığı yatırımlarla çok iyi bir izlenim bıraktığını ve çok sevildiğini ifade etti.

Olumlu resmi daha da ilerletmek için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Rende, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin burada muazzam bir olumlu varlığı var ve bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sierra Leone halkı çok olumlu bir toplum. Her yerde iyiyi görüyorlar ve Türkiye'ye de bu gözle bakıyorlar. Biraz da Türkiye'nin gelişmişlik seviyesi ve gelişmekte olan ülkelere kıyaslandığında, Türkiye'nin çeşitli alanlarda çok hızlı adım attığını gördükleri için buna da büyük ilgi duyuyorlar."

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çeken Rende, "Sierra Leone ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi demek Batı Afrika ile Türkiye'nin arasındaki bağların güçlenmesi demek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sierra Leone, Diplomasi, Ekonomi, Hastane, Türkiye, İnşaat, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Sierra Leone'deki yatırımları ve kalkınma projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:54:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Sierra Leone'deki yatırımları ve kalkınma projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.