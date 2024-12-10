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Türkiye'nin Tek Kadın Saat Tamircisi

Nilay Tüfekçi, Türkiye'de yalnızca 5 kadın saat tamircisinden biri olarak mesleğe devam ediyor.

10.12.2024 22:26
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Türkiye'de sadece 5 kişiler, mesleğini duyan şaşırıp kalıyor

DÜZCE - Babasının vefatıyla miras kalan dükkanında saat tamirciliğini devam ettiren Nilay Tüfekçi, Türkiye'de bu işi yapan 5 kadından birisi.

Düzce'nin en eski saat tamircilerinden olan Murat Tüfekçi geçen yıl vefat etti. Küçüklüğünden beri babasının yanında saat tamirini öğrenen, ancak babası olduğu için mesleği yapmayan Nilay Tüfekçi, babasının vefatının ardından dükkanı devraldı. Saati bozulanlar soluğu Türkiye'nin 5 kadın saat tamircisinden birisi olan Nilay Tüfekçi'nin yanında alıyor. Kadın hassasiyeti ile saatlerin mekanizmalarını açan, bozuk saatleri tamir eden Nilay Tüfekçi, hem tek teknolojiye meydan okuyarak saat kullanmaya devam edenlerin en yakın çalışma arkadaşı oluyor, hem de erkek işi gibi görülen saat tamirciliğini kadınlarında yapabileceğini gösteriyor.

"İnsanlar kadın saat tamircisine alışkın değiller"

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Nilay Tüfekçi, "Ben babamdan saatçiliği devraldım. Yaklaşık 1 sene oldu ama küçüklüğümden beri ilkokul ve üniversite de dahil hep babamın yanına geldim gittim, küçüklüğümden beri mesleğe dahilim. Babamdan bana çok güzel bir miras olarak kaldı bu meslek. Bende devam ediyorum. İnşallah ta ömrüm boyunca devam ederim. Mesleğin çok zor kısımları var. İnsanlar bir kadın saat tamircisine alışkın değil, çok şaşırıyorlar, "yanında bir erkek yok mu? Babam yok mu? Abin yok mu? Gibi sorular da geliyor. Bazı bilinçli insanlarımızda 'çok güzel ilk defa bir kadın saatçi görüyorum' dediklerinde evet Düzce'de ilkim. Türkiye'de ise yaptığım araştırmalarda 5 kadınız. Zorlukları tabiki de var ama sabırlı olduktan sonra mesleğin kolaylıkla devam edebileceğini düşünüyorum" dedi.

"Teknolojiye rağmen saat meraklıları da fazla"

Gelişen teknolojiye rağmen saat kullananların ve meraklılarının olduğunu ifade eden Nilay Tüfekçi, "Hastalık derecesinde hala saat tutkunları var. Telefona bağımlısı olanlar, telefonlarda saat kullanıyor. Telefoncularımız sağ olsunlar bizim mesleğimizi bir tık elimizden alsalar da, akıllı saatleri bizden daha fazla satsalar da yine de saat kullanımı devam ediyor" diye konuştu.

Saat tamir etmenin kendisine hobi gibi geldiğini belirten Nilay Tüfekçi, saatlerle uğraşırken dinlendiğini de ifade etti.

Kaynak: İHA

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