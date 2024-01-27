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Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi: Arnavutluk ile ticaret hacmi hedefi 2 milyar dolar - Son Dakika
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Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi: Arnavutluk ile ticaret hacmi hedefi 2 milyar dolar

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk ile diplomatik ilişkilerin ikinci yüzyıla girdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki hedeflerin 2 milyar dolar olduğunu ve bu hedefin birkaç sene içinde yakalanabileceğini söyledi. Atay, Arnavutluk'un ticari potansiyelini ve Türkiye ile olan kültürel ilişkilerini de değerlendirdi.

Türkiye\'nin Tiran Büyükelçisi: Arnavutluk ile ticaret hacmi hedefi 2 milyar dolar
27.01.2024 - 20:11,
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Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk'la diplomatik ilişkilerin ikinci yüzyıla girdiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki hedeflerimiz şu anda 2 milyar dolar. 2 milyar doları da sanırım birkaç sene içerisinde yakalayacağız. Arnavutluk limanlarıyla, yer altı kaynaklarıyla, yer üstü kaynaklarıyla, insan gücüyle doğasıyla gerçekten ticari bir potansiyeli içinde barındırıyor." dedi.

Atay, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde "Arnavutluk-Türkiye Medya Forumu"nun ardından iki ülke ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türk ve Arnavut halklarının yüzyıllara dayanan bir akrabalık ilişkisine sahip olduğunu söyleyen Atay, "Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hikayemiz birlikte bir imparatorluğu idare etme noktasında başlıyor. Arnavutların Osmanlı İmparatorluğu'nda yöneticilik bağlamında çok katkılarının olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Atay, iki ülke arasında 1923'te Dostluk Anlaşması imzalandığını ve diplomatik ilişkilerin başladığını hatırlatarak, 1990'lardan itibaren Türkiye'nin Arnavutluk'a modern bir devlet ve demokratik bir yapıya kavuşturulması ve kalkınması için yardım etme noktasında imtina etmediğini anlattı.

Büyükelçi Atay, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki hedeflerimiz şu anda 2 milyar dolar. 2 milyar doları da sanırım birkaç sene içerisinde yakalayacağız. Türkiye'nin ihracatı biliyorsunuz rekor üstüne rekor kırıyor. Arnavutluk'ta da büyük bir talep var. Bu çerçevede bu amacımıza ulaşacağız. Bir de Arnavutluk limanlarıyla, yer altı kaynaklarıyla, yer üstü kaynaklarıyla, insan gücüyle, doğasıyla gerçekten ticari bir potansiyeli içinde barındırıyor. Türk yatırımcıları Arnavutluk'a yatırım yapmaya davet ediyoruz. İş insanlarımız, bu ülkenin çok hızlı ilerleyen Avrupa Birliği üyelik sürecini de dikkate alsınlar. Üyelik gerçekleşmeden önce burada faaliyetlere başlamaları bizim lehimize olur."

"Türkiye, Arnavutluk'un doğal müttefiki"

Atay, Arnavutluk'taki ortak kültür miraslarını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projeleriyle restore ettiklerini, 200'den fazla Arnavut öğrencinin Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim aldığını ve Maarif Vakfı'nın dünyadaki tek üniversitesinin Arnavutluk'ta olduğunu aktardı.

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arnavutluk'un yaptığı çalışmalar karşısında duygulandıklarını vurgulayan Atay, "Türkiye, Arnavutluk'un doğal müttefiki. Balkanlar'ın istikrarına net katkı yapan iki ülkeyiz. İlişkilerimiz ikili, bölgesel ve uluslararası planda ortak tarihimize yakışacak şekilde devam edecek. İlişkilerimiz tarihsel olarak da bunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Atay, Arnavutluk'ta Türkçeye çok yoğun talep gösterildiğine, Türk dizilerinin Arnavutluk'ta da çok revaçta olduğuna işaret etti.

YEE'nin Arnavutluk'ta sağladığı Türkçe kurslarına yoğun ilgi olduğunun altını çizen Atay, Arnavutların kendilerini Türkiye'ye yakın hissettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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