Türkiye'den 400 fotoğrafçı, Tunus'ta düzenlenen PhotoMaraton'a katıldı - Son Dakika
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Türkiye'den 400 fotoğrafçı, Tunus'ta düzenlenen PhotoMaraton'a katıldı

Türkiye\'den 400 fotoğrafçı, Tunus\'ta düzenlenen PhotoMaraton\'a katıldı

Türkiye merkezli FOTON tarafından düzenlenen PhotoMaraton etkinliğine, 100'ü Türkiye'den olmak üzere 400 fotoğrafçı katıldı. Etkinlik, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle gerçekleştirildi. Büyükelçi Demircan, etkinliğin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ülkelerin tanıtımında etkili olduğunu belirtti. Etkinlik kapsamında düzenlenecek yarışmada en iyi fotoğraflar ödüllendirilecek.

25.05.2024 22:23
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Türkiye merkezli Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen PhotoMaraton'a, 100'ü Türkiye'den olmak üzere 400'ün üzerinde fotoğrafçı katıldı.

Başkent Tunus'ta yer alan İbn Haldun Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, FOTON Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanın Helvacı, YEE Tunus Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri ile fotoğrafçılar katıldı.

Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'u Türkiye'de, Türkiye'yi de Tunus'ta tanıtmanın en etkili yönteminin kültürel ve sanatsal faaliyetler olduğunu söyledi.

Kültür denilince en etkili mecraların başında fotoğraf sanatının geldiğini anlatan Demircan, etkinliğe 100'ü Türkiye'den olmak üzere 400'ün üzerinde fotoğrafçının katıldığını bildirdi.

Fotoğrafçıların çoğunun mimar, mühendis, öğretmen gibi değişik meslek gruplarından olduğunu belirten Demircan, "Bakmayı değil görmeyi seven, görmeyi bilen insanlar şimdi burada Tunus'un özelliklerini, tarihini, kültürünü görecekler ve Türkiye'ye tanıtacaklar." dedi.

Bu tür sanatsal etkinlikler kanalıyla toplumları buluşturmayı ve birleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Demircan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yerelden evrensele gitme bizim ana prensibimiz"

FOTON'un kurucularından Coşkun Aral, derneği 2020 yılında salgın sürecinde kurduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Pandemi, insanların seyahatlerinin sınırlandırıldığı bir dönemdi ve neredeyse evde kafalarını patlattıkları bir süreçte FOTON'u kurduk. Pandemi süreci içinde hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok yerinde foto maratonlar ve foto safarilerle insanları, fotoğraf sevdalılarını ve fotoğrafa başlamak isteyip de cesaret edemeyen insanları sokaklara indirdik."

Salgının ardından dernek olarak kültürel faaliyetlerini artırarak devam ettirdiklerini vurgulaya Aral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Tunus Büyükelçimiz Demircan ile belediye başkanı olduğu süreçte Beyoğlu'nda Kültür Yolu Festivali'ne katıldık. Demircan sayesinde Beyoğlu'nda başladığımız hem gastronomi hem de fotoğrafı içeren etkinliklerimizi ülke geneline yaydık. Yerelden evrensele gitme bizim ana prensibimiz, Sayın Demircan'ın öncülüğünde ilk uluslararası etkinliğimizi Tunus'ta yapıyoruz."

"Çok kısa sürede yüzlerce fotoğrafsever etkinliğe katılmak için başvurdu"

PhotoMaraton etkinliğini Tunus'ta yapmaya karar vermelerinin ardından çok kısa sürede yüzlerce fotoğrafseverin etkinliğe katılmak için başvurduğunu vurgulayan Aral, "Biz buraya yüzü aşkın insan getirdik. Burada bu işi başlatırken YEE gibi çok güzel bir kültür merkezimizin desteğini aldık. Tunuslu kardeşlerimize Türkçe öğretip Türk müziğini, Türk gastronomisini öğreten bir kurum." diye konuştu.

FOTON olarak dünyada bilinen bir etkinlik olan PhotoMaraton'u Türkiye'ye taşıdıklarını belirten Aral, şunları kaydetti:

"Ülkemiz fotoğrafseverlerine başka bir bölgeyi belirli kurallar çerçevesinde fotoğrafla tanıtmak ve küçük ödüllerle de ödüllendirmek hedefimiz. Tabii ödül bu işin bahanesi çünkü bir başka ülkeye gitme fırsatı her zaman karşılarına çıkmıyor insanların. Ayrıca bizim için çok büyük bir değer olan Türkiye'nin ilk göz ağrısı kurumlarından Anadolu Ajansı (AA), Türk Hava Yolları (THY) gibi kurumlarımızın desteğiyle yerel ve dünya basınında görünür olmak çok önemli. YEE ve diğer Türk kurumlarından beklentim bizim her zaman destek vereceğimiz bu tür etkinlikler düzenlemeleri."

"İlk yurt dışı tecrübemizi Tunus'ta yaşıyoruz"

FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Tanın Helvacı, Türkiye'de düzenledikleri PhotoMaraton etkinliğini yurt dışına taşımak istediklerini ve ilk duraklarının Tunus olduğunu söyledi.

Tunuslu fotoğraf dernekleriyle beraber çalıştıklarını belirten Helvacı, şunları aktardı:

"Kültürel etkileşim için yöresel fotoğrafçılarla ortak çalışmak çok önemli. Fotoğraf önemli bir sosyal iletişim aracı olduğu için çok güzel bir şey. Biz Tunus'u tanıtıyoruz, Tunuslu fotoğrafçılar da İstanbul'da düzenleyeceğimiz etkinlikle kendi ülkelerinde Türkiye'yi tanıtacaklar. Çok güzel bir organizasyon oluyor, başkent Tunus'ta yüzlerce fotoğraf gönüllüsü giydikleri Türk ve Tunus bayraklı tişörtleriyle dolaşacaklar."

Etkinliğin Tunus ayağını organize eden ekipte yer alan YEE Tunus Koordinatörü Çevik ise kültürel diplomasiye hizmet ettiklerini ve 25 Mayıs Dünya Afrika Günü'nde bu etkinliği düzenledikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'den FOTON ile işbirliği içinde Tunus'un tarihi ve turistik mekanlarını, kültürel ögelerini hem Türkiye'ye hem tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Çevik, şu görüşleri dile getirdi:

"YEE, sadece kendi ülkemizi tanıtmayı değil, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin değerlerini, kültürlerini ve tarihlerini hem Türkiye kamuoyuna hem de dünyaya açmayı hedef ediniyor. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetin hazırlanmasında ve yapılmasında emeği geçen Büyükelçiliğimize, Tunus Kültür ve Turizm Bakanlığına, FOTON'a ve yerel fotoğraf derneklerine şükranlarımızı iletmek istiyorum."

İki gün sürecek PhotoMaraton kapsamında düzenlenecek yarışmada, aralarında Coşkun Aral'ın da bulunduğu jüri üyeleri tarafından seçilecek en iyi fotoğraflar ödüllendirilecek.

Kaynak: AA

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