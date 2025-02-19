Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine İhracatı Rekor Kırdı

2024'te Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a ihracatı 11,1 milyar doları aştı.

19.02.2025 11:16
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Türkiye'nin, Türk cumhuriyetleri olarak anılan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yaptığı ihracat 2024'te 2020'ye kıyasla iki katına çıkarak 11,1 milyar doları aştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetleriyle hem ikili hem de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) aracılığıyla geliştirdiği ticaret dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yaptığı ihracat 2020-2024 döneminde düzenli artış gösterdi.

Söz konusu ülkelere 2020'de 5,4 milyar dolar seviyesinde olan ihracat, 2021'de 7,2 milyar dolara, 2022'de 8 milyar dolara ve 2023'te 9,9 milyar dolara çıktı.

Türk cumhuriyetlerine ihracat geçen yıl da 11,1 milyar dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Böylece 2024'te ihracatın 2020'ye kıyasla iki katına çıktığı hesaplandı.

Türkiye'nin söz konusu 5 ülke içinde geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Kazakistan oldu. Bu ülkeye 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Kazakistan'ı 3,1 milyar dolarla Azerbaycan, 2,2 milyar dolarla Özbekistan, 1,4 milyar dolarla Kırgızistan ve 1,1 milyar dolarla Türkmenistan takip etti.

Kazan ve makine ihracatı 2,6 milyar doları buldu

Türk cumhuriyetlerine 2024'te gerçekleştirilen ihracat fasıllarına göre incelendiğinde, ilk sırada kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, nükleer reaktörler, aksam ve parçaları yer aldı. Bu alanda 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu faslı 1,1 milyar dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 593,6 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı izledi.

Söz konusu 5 ülkeye kıymetli taş, metal ve mücevher eşyası ihracatı 2024'te 530,1 milyon doları, motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarları ihracatı da 529,8 milyon doları buldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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