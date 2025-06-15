Türkiye'nin Uzay Vizyonu Yeniden Şekillenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Uzay Vizyonu Yeniden Şekillenecek

15.06.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu'nda Türkiye'nin uzay ve dijital egemenlik stratejileri belirlenecek.

6 Nisan 1920

1- "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonu yeniden şekillenecek

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Forum, Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonunu yeniden şekillendirecek, dijital egemenliğimizi güçlendirecek adımların belirleneceği stratejik bir platform olacak"

"Türkiye'nin dijital geleceği, bu forumda konuşulacak"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türk bilim insanları kuantum noktasına dönüştürülen ilaç molekülleriyle kanser tedavisi üzerinde çalışıyor

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim:

"Bunun uzay eczacılığıyla ilgisi var çünkü uzaya daha düşük dozda ilaç götürmek istiyoruz. İlaçların kuantum formunu yaparak daha etkili hallerini, çok daha küçük dozlarda alabileceğim için uzaya çıkarmam gereken ilaç miktarı azalacak"

"Normal bildiğimiz hücreleri öldüren aşırı kanser ilaçları yerine, bildiğimiz kafein gibi o kadar öldürücü olmayan ama kanser hücresinin gelişimini engelleyen yeni nesil ilaçlar yapmak yolundayız"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Babalar Günü e-ticaret satışlarını artırdı

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün:

"Özellikle erkek gömlek, erkek şort, spor ayakkabı, kol saati ve parfüm gibi ürün gruplarında satış adetlerinin yüzde 50'nin üzerinde arttığını gözlemledik"

"Bu güçlü verilere dayanarak, bu yıl Babalar Günü döneminde de benzer bir alışveriş ivmesinin devam etmesini bekliyoruz"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- ABD'de ödevi ile özür metnini ChatGPT'ye hazırlatan öğrenci, eğitimdeki yapay zeka endişesini artırdı

St. Peter's Üniversitesi İngilizce Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stephen Cicirelli

"(Ödevini yapay zekaya hazırlatan öğrenci) Bana açıkça yine yapay zeka tarafından yazıldığı belli olan bir özür e-postası gönderdi. Artık aynanın öteki tarafındayız"

(Yasin Yorgancı/Ankara)

5- Uzmanlar, İsrail- İran çatışmasının küresel gaz piyasalarına etkisinin sınırlı olacağı görüşünde

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser:

"Çatışmanın kısa süreceğine inanıyorum çünkü İran'ın gerilimi artırmada bir çıkarı bulunmuyor. Bu da Hürmüz Boğazı'na dokunmayacakları anlamına geliyor"

RIE Enerji Jeopolitiği ve Piyasaları Araştırma Görevlisi Francesco Sassi:

"İran'daki sorunların küresel gaz piyasalarına büyük bir etki yapması pek olası görünmüyor"

(Fuat Kabakcı/Ankara)

6- Emtia piyasalarında jeopolitik riskler öne çıktı

Altının ons fiyatı, güvenli liman talebiyle değer kazanarak 3 bin 433 dolar olurken platinin ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 1308 dolarla 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

Brent petrol fiyatları haftalık bazda, 3 Ekim 2022 haftasından bu yana en güçlü yükselişini kaydedip haftayı 73,7 dolar seviyesinden tamamladı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak

İhtisas komisyonlarında başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcü seçilecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

8- Türkiye, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üst üste 11. kez yer alacak

Son 10 şampiyonada yer alan Türkiye, en iyi derecesini gümüş madalya kazandığı 2011'de elde etti, en kötü derecesini ise galibiyet alamadığı 2021'de yaşadı

Ay-yıldızlılar, 2019, 2021 ve 2023'teki son üç şampiyonada gruptan çıkamadı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, oynadığı 446 resmi maçın 263'ünü kazandı, 183'ünden yenilgiyle ayrıldı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Babalar Günü, Yapay Zeka, Politika, Türkiye, Ekonomi, ankara, Güncel, Uzay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Uzay Vizyonu Yeniden Şekillenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

11:16
Netanyahu’nun uçağı Yunanistan’da görüntülendi
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 12:10:26. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Uzay Vizyonu Yeniden Şekillenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.