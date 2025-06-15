Türkiye'nin Uzay Vizyonu Yeniden Şekillenecek

6 Nisan 1920

1- "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonu yeniden şekillenecek

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Forum, Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonunu yeniden şekillendirecek, dijital egemenliğimizi güçlendirecek adımların belirleneceği stratejik bir platform olacak"

"Türkiye'nin dijital geleceği, bu forumda konuşulacak"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türk bilim insanları kuantum noktasına dönüştürülen ilaç molekülleriyle kanser tedavisi üzerinde çalışıyor

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim:

"Bunun uzay eczacılığıyla ilgisi var çünkü uzaya daha düşük dozda ilaç götürmek istiyoruz. İlaçların kuantum formunu yaparak daha etkili hallerini, çok daha küçük dozlarda alabileceğim için uzaya çıkarmam gereken ilaç miktarı azalacak"

"Normal bildiğimiz hücreleri öldüren aşırı kanser ilaçları yerine, bildiğimiz kafein gibi o kadar öldürücü olmayan ama kanser hücresinin gelişimini engelleyen yeni nesil ilaçlar yapmak yolundayız"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Babalar Günü e-ticaret satışlarını artırdı

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün:

"Özellikle erkek gömlek, erkek şort, spor ayakkabı, kol saati ve parfüm gibi ürün gruplarında satış adetlerinin yüzde 50'nin üzerinde arttığını gözlemledik"

"Bu güçlü verilere dayanarak, bu yıl Babalar Günü döneminde de benzer bir alışveriş ivmesinin devam etmesini bekliyoruz"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- ABD'de ödevi ile özür metnini ChatGPT'ye hazırlatan öğrenci, eğitimdeki yapay zeka endişesini artırdı

St. Peter's Üniversitesi İngilizce Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stephen Cicirelli

"(Ödevini yapay zekaya hazırlatan öğrenci) Bana açıkça yine yapay zeka tarafından yazıldığı belli olan bir özür e-postası gönderdi. Artık aynanın öteki tarafındayız"

(Yasin Yorgancı/Ankara)

5- Uzmanlar, İsrail- İran çatışmasının küresel gaz piyasalarına etkisinin sınırlı olacağı görüşünde

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser:

"Çatışmanın kısa süreceğine inanıyorum çünkü İran'ın gerilimi artırmada bir çıkarı bulunmuyor. Bu da Hürmüz Boğazı'na dokunmayacakları anlamına geliyor"

RIE Enerji Jeopolitiği ve Piyasaları Araştırma Görevlisi Francesco Sassi:

"İran'daki sorunların küresel gaz piyasalarına büyük bir etki yapması pek olası görünmüyor"

(Fuat Kabakcı/Ankara)

6- Emtia piyasalarında jeopolitik riskler öne çıktı

Altının ons fiyatı, güvenli liman talebiyle değer kazanarak 3 bin 433 dolar olurken platinin ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 1308 dolarla 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

Brent petrol fiyatları haftalık bazda, 3 Ekim 2022 haftasından bu yana en güçlü yükselişini kaydedip haftayı 73,7 dolar seviyesinden tamamladı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak

İhtisas komisyonlarında başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcü seçilecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

8- Türkiye, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üst üste 11. kez yer alacak

Son 10 şampiyonada yer alan Türkiye, en iyi derecesini gümüş madalya kazandığı 2011'de elde etti, en kötü derecesini ise galibiyet alamadığı 2021'de yaşadı

Ay-yıldızlılar, 2019, 2021 ve 2023'teki son üç şampiyonada gruptan çıkamadı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, oynadığı 446 resmi maçın 263'ünü kazandı, 183'ünden yenilgiyle ayrıldı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

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