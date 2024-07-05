Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Türk kökenli vatandaşlara itidalli olmaları tavsiyesinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Türk kökenli vatandaşlara itidalli olmaları tavsiyesinde bulundu

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında yapılacak karşılaşma öncesinde Avusturya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlara itidalli olmaları tavsiyesinde bulundu. Ceyhun, Türk vatandaşlarını maçın yayınlanmayacağı meydanlara gitmemeleri konusunda uyardı ve maçın sonrasında kutlamaların itidalli yapılmasını önerdi.

05.07.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında yapılacak karşılaşma öncesinde Avusturya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlara "itidalli" olmaları tavsiyesinde bulundu.

Viyana'daki Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceyhun, 2 Temmuz'daki Türkiye-Avusturya maçı sonrasında her iki takımın taraftarlarının güzel bir dostluk örneği sergilediğini belirterek, maç öncesi ve sonrasında bir sorun yaşanmadığı için taraflara teşekkür etti.

Ceyhun, Türkiye-Hollanda maçının başkent Viyana'daki iki büyük meydanda yayınlanmayacağına işaret ederek, Türk vatandaşlarına bu alanlara gitmemeleri uyarısında bulundu.

Bu karşılaşmada da millilerin maçı kazanacağına inancının tam olduğunun altını çizen Ceyhun, "Hollanda güçlü bir takım, ama Avusturyalı dostlarımız Hollanda'yı yendi. Biz de Avusturyalı dostlarımızla yaptığımız maçı kazandık. Şimdi Hollanda karşısına çıkıyoruz. Soruyorum, biz niye (Avusturya'nın Hollanda'yı mağlup ettiği gibi) 3-2 kazanmayalım." dedi.

"İtidalli olacağınızdan en ufak bir şüphem yok"

Ceyhun, "Özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. Avusturya maçında olduğu gibi, bundan önceki Avusturya ile (dostluk müsabakası) Viyana'daki maçta da olduğu gibi, siz vatandaşlarımın, Türkiye kökenli tüm Avusturyalıların, itidalli olacağınızdan en ufak bir şüphem yok." diye konuştu.

Ülkede halihazırda süren huzur ortamının korunmasına çok önem verdiklerini vurgulayan Ceyhun, şunları kaydetti:

"Büyük bir ihtimalle kazanacağımız maçın sonrasında, kutlamalarınızı itidalli yapmaya özen gösterin. Neden mi? Onu da şöyle söyleyeyim; hep Avusturyalı dostlarımız diyoruz ya, Avusturyalı dostlarımız bize karşı yenildi. Turnuva dışı kaldılar, doğal olarak onlar hüzünlüler. Artık turnuva ile bir ilişkileri kalmadı. Biz ise kazanan ve sevinen tarafız. Hollanda maçını da kazandığımızda, belki Avusturyalı komşularımızı, dostlarımızı kornalarla, gereksiz gürültü ve patırtı ile çok rahatsız etmemize gerek yok inancındayım. Daha sessiz, daha sakin kutlayabiliriz."

Kaynak: AA

Ozan Ceyhun, Avusturya, Hollanda, Türkiye, Viyana, Diplomasi, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Türk kökenli vatandaşlara itidalli olmaları tavsiyesinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 20:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Türk kökenli vatandaşlara itidalli olmaları tavsiyesinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement