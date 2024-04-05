Türkiye\'nin Viyana Büyükelçisi, UFC\'de rakibini nakavt eden Türk kökenli Avusturyalı sporcuyu kabul etti

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonlarından UFC'de rakibini nakavt eden Türk kökenli Avusturya vatandaşı İbrahim Aslan'ı elçilikte kabul etti.

Elçilikte düzenlenen programda, Büyükelçi Ceyhun, müsabakalarda İbo Aslan ismini kullanan karma dövüş sanatları sporcusunun Viyana'da tanınan ve sevilen bir isim olduğunu belirtti.

Büyükelçi Ceyhun, Aslan'ın Las Vegas'ta elde ettiği başarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ceyhun, sportif başarısı nedeniyle kutladığı Aslan'a hediyeler taktim etti.

Karma dövüş sanatları sporcusu Aslan da Büyükelçi Ceyhun'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor gibi tanınmış sporcuların da yer aldığı UFC'de ikinci galibiyetini aldığını söyleyen Aslan, İsveçli rakibi Anton Turkalj'ı 3'üncü rauntta nakavt ederek müsabakayı kazandığını belirtti.

UFC'ye katılan 3'üncü Türk kökenli sporcu olduğunu belirten Aslan, Türk bayrağını Las Vegas'ta dalgalandırmaktan duyduğu gururu dile getirdi.