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Türkiye'nin Yarım Milyon Hafızı Var

Türkiye\'nin Yarım Milyon Hafızı Var

Diyanet Başkanı Erbaş, Türkiye'de 255 bin icazetli ve 255 bin icazetsiz hafız olduğunu duyurdu.

13.05.2025 14:03
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de icazetname almış 255 bin, bir o kadar da icazetnamesi bulunmayan hafız olduğunu belirterek, "Nereden baksanız yarım milyon Kur'an hafızına sahip bir ülkeyiz." dedi.

Erbaş, Recep Kara Spor Salonu'nda Ordu Müftülüğünce 452 hafız için düzenlenen icazet töreninde, merasimlerin en hayırlısında bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenenleriniz ve öğretenleriniz' buyuruyor. En hayırlı işin merasimi de en hayırlı merasimdir. Merasiminiz mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Cenabıhakk'ın, Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed'e en büyük mucize olarak gönderdiğini vurgulayan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olmuştur. Onun inişi, yazılışı, korunması, ezberlenmesi mucize. Kur'an'ın dışında dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır. Kutsal kitaplar dahildir. Dünyada ne Tevrat hafızı var, ne de İncil hafızı var ama milyonlarca Kur'an hafızı var." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Türkiye'deki hafızların sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkemizde icazetnamesini almış 255 bin hafızımız var. Bir o kadar icazetnamesi bulunmayan hafızımız var. Nereden baksanız yarım milyon Kur'an hafızına sahip bir ülkeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı unvanlarda görev yapan hocalarımızın 50 bine yakını hafız. 150 bine yakın hocamızın 50 bine yakını hafız hocalarımız. Hamdolsun. İnşallah sizler de eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının mihraplarını, minberlerini, kürsülerini ya da Kur'an kurslarımızın sınıflarını hafızlığınızla zenginleştireceksiniz. Hafız hocalarımız mihrapta, hafız hocalarımız minberde ve Kur'an kurslarında olacak."

"İnsanları iyiliğe davet edeceksiniz"

Hafızların yıllarca büyük emek verdiğini, bundan sonra kendilerini daha iyi yerlerde görmek istediklerini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Sizler ilahiyat fakültelerini bitirdikten sonra oralarda öğretmenlik yapacaksınız inşallah. ya da akademisyen olarak ilahiyat fakültelerinde hafız, tefsir doçentleri ve profesörleri, hafız kelam, hafız hadis doçentleri ve profesörleri olacaksınız. Bunları bekliyoruz sizlerden. Bir yerde bırakmak yok, sonuna kadar devam edeceksiniz. O yüzden biz sizi çok önemsiyoruz. Sizlere çok değer veriyoruz. İstiyoruz ki hafızlığınızı ömrünüzün sonuna kadar milletimize ve toplumumuza doğru dini bilgiyi ulaştırmak için değerlendirin. İnşallah ömrünüz boyunca hayra çağıracaksınız. İnsanları iyiliğe davet edeceksiniz. Sizlerden bunları bekliyoruz."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesi alacak hafızlar da çeşitli sureleri okudu.

Hafızlara icazet belgesinin verildiği törene, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve hafızların aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ali Erbaş, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Yarım Milyon Hafızı Var - Son Dakika

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