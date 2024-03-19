Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Türkiye\'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı\'na güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye güven mektubunu sundu. Pendarovski, Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileterek iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin önemini vurguladı. Büyükelçi Ulusoy ise Kuzey Makedonya'yı Balkanlar'da önemli bir ortak olarak gördüklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

19.03.2024 16:19  Güncelleme: 16:32
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Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye güven mektubunu sundu.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pendarovski, güven mektubunu sunduğu törende yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin uzun yıllara dayanan, geleneksel dostluğa sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasında karşılıklı destek ve saygıya dayalı iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pendarovski, Türkiye'ye, bağımsızlığından itibaren Kuzey Makedonya'ya verdiği ve vermeye devam ettiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Pendarovski, NATO müttefiki olarak iki ülkenin, bölgeyi de etkileyen çalkantılı dönemlerle karşı karşıya geldiğini belirterek terör, organize suç, yasa dışı göç, siber tehditler ve benzeri meselelerle mücadelede işbirliği, güven ve koordinasyonun herkes için öncelikli olduğunu ve bunun, ilişkilerde katma değer oluşturduğunu vurguladı.

İki ülkenin dinamik ekonomik ilişkiler geliştirdiğine işaret eden Pendarovski, güvenlik, savunma, tarım, eğitim, kültür, bilim alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması ve ticaretin artırılması amacıyla yeni perspektifler açma konusunda karşılıklı isteğin mevcut olduğunun altını çizdi.

Pendarovski, Ulusoy'a yeni görevinde başarılar diledi.

"Kuzey Makedonya, Balkanlar'da önemli bir ortak"

Büyükelçi Ulusoy da Türkiye'nin, Kuzey Makedonya ile olan karşılıklı saygı, güven ve işbirliğine dayalı ortaklığı takdirle karşıladığını belirterek Kuzey Makedonya'yı Balkanlar'da önemli bir ortak olarak gördüklerini vurguladı.

Ortak kültürün hem ikili hem de çok taraflı ilişkilerin ve işbirliğinin ayrıcalıklı bir düzeyde sürdürülmesine olanak sağladığına işaret eden Ulusoy, yüzyıllardır bu bölgede varlığını sürdüren ve Kuzey Makedonya'nın kalkınması ve refahı için çalışan Türk toplumu ile buradan Türkiye'ye göç eden Türk vatandaşlarının, karşılıklı ilişkilerin en önemli unsurları olduğunu dile getirdi.

Ulusoy, güçlü şekilde destekledikleri Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğiyle, iki ülke arasındaki ilişkilere müttefiklik boyutu kazandırıldığını belirterek farklı bölgesel konulardaki yakın işbirliğiyle iki ülkenin Balkanlar'da barışı, istikrarı ve refahı teşvik ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy, Kuzey Makedonya'nın çok kültürlü ve etnikli yapısıyla toplumların barış içinde bir arada yaşaması açısından tüm Balkanlar'da örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu - Son Dakika

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