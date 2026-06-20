Türkiye'nin Yurt Dışı Yatırımları Artıyor

6 Nisan 1920

1- Türk yatırımcıların 128 ülkede 2 bin 251 yatırımı bulunuyor

Ticaret Bakanlığının "Yurt Dışı Yatırım Anketi"ne göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında yaptıkları yatırımların sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolar oldu

Bu yatırımlarda ilk sırada, 223 yatırım ve 26,1 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer buldu

(Mert Davut/Ankara)

2- Birleşik Kralık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Bryant: "Türkiye ile ticareti iki katına çıkarmak istiyoruz"

"Türkiye ile Birleşik Krallık benzersiz bir ortaklık oluşturuyor. Birlikte hareket ettiğimizde, bazı ülkelerin başaramadığı şekilde işleri ilerletebiliyoruz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul) (Görüntülü)

3- Türkiye'deki çiçek satışlarının yüzde 45'i İstanbul mezatlarından geçiyor

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer Yazıcı:

"İstanbul'da Sarıyer, Kadıköy ve Alibeyköy'de faaliyet gösteren 3 mezat Türkiye'deki toplam çiçek satışlarının yaklaşık yüzde 45'ini temsil ediyor. Üç mezatta haftalık 4,5-5 milyon dal çiçek satılıyor ve bunun tahmini olarak ortalama 20-25 milyon lira cirosu var"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bolu'da agroekolojik uygulamalarla buğday üretimi iki katına çıktı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık:

"Yeniçağa'da uzun yıllar boyunca dekar başına 200-250 kilogram seviyelerinde seyreden buğday verimi, agroekolojik uygulamalar sayesinde 550 kilogram seviyesine ulaştı"

"Elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde ayçiçeği, bölgedeki resmi üretim planlamasına alındı. İklim değişikliğine ve kuraklık riskine dayanıklı sorgum, nohut, baklagiller ve yem bitkileri gibi alternatif ürünler üreticilerle buluşturularak bölgenin üretim deseni çeşitlendirildi"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- İSTANBUL'UN HAN VE ÇARŞILARI - Gümüş el sanatları atölyelerinin merkezi Büyük Yeni Han ticaret hayatına ev sahipliğini sürdürüyor

Gümüş Eşya El Sanatkarları Derneği Başkanı Şahin Karaman: "Gümüş el sanatları ustaları artık Büyük Yeni Han'a geldi. Şu an gümüş el sanatlarının merkezi haline geldi. 6 ayrı branştan 70'e yakın atölyemiz faaliyet gösteriyor"

"Handa 320 dükkan var. Bir dükkanda ortalama 2 kişinin çalıştığını tahmin ediyorum. En az 640 kişiye istihdam sağlandığını düşünüyorum"

Dini liderlere, iş insanlarına ve devlet büyüklerine gümüş el sanatı icra eden usta Aruş Taş: "Almanya'dan, ABD'den, Rusya'dan, İran'dan, Suudi Arabistan'dan, Dubai'den birçok turist geliyor. Katar Emiri'nin eşine yüzlerce parçalık çatal, bıçak seti yaptık"

(Kaan Ulu/Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- DOA Sistemi Türkiye'nin ekonomik ve çevresel dönüşümünü güçlendirecek

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk:

"Üreticiden tüketiciye, iade noktalarından geri dönüşüm tesislerine kadar tüm süreç dijital olarak takip ediliyor. Böylece hem şeffaf hem de güvenilir bir yapı oluşturuyoruz"

"Sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çevresel fayda ile ekonomik kazanımı aynı potada buluşturan güçlü bir model oluşturuyoruz"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

7- Bonn'da öne çıkan iklim finansmanı COP31'in ana gündem maddelerinden biri olacak

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan:

"Dünyayı kirletmeye devam edip ardından bunun bedelini finansman mekanizmalarıyla karşılamak, iklim adaleti açısından yeterli bir yaklaşım olarak görülmüyor. Gelişmiş ülkelerin kendi emisyonlarını da mutlak olarak azaltmaları gerekiyor"

"Artık birçok ülke ve kurum iklim krizinde sınırların zorlandığı konusunda ortak bir farkındalığa sahip. COP31'in, iklim finansmanı, emisyon azaltımı, adil dönüşüm ve gelişmiş ülkelerin sorumlulukları gibi başlıklarda daha somut kararların beklendiği bir zirve olacağını düşünüyorum"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

8- Çocuklarını tekvandoyla yetiştiren baba şampiyonlukların gururunu yaşıyor

Dört çocuğunu da tekvando salonlarında büyüten milli takım antrenörü Serkan Uzunçavdar:

"Turnuvalarda antrenörüm ama hiçbir vasfım babalık vasfımın önüne geçemez. Çocuklarımın madalyalarına baktığımda verdiğimiz fedakarlıklar film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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