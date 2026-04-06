Türkiye Ormancılık Yarışmaları Antalya Etabı Tamamlandı

Orman Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde tüm orman bölge müdürlüklerinde düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın (TOY) Antalya Bölge Müdürlüğü etabı yapıldı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 farklı parkurda gerçekleştirilen ve 14 İşletme Müdürlüğünün katılımıyla düzenlenen yarışmalarda ekipler, bilgi, beceri ve dayanıklılıklarını en üst seviyede sergileyerek mücadele etti.

Orman Oryantiring Parkuru'nda Finike Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Meşcerelerde İstikbal Ağacı Tespit Parkuru'nda Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü, Mesaha ve Kayıt Parkuru'nda Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Hedefe Atış Parkuru'nda Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Fiziki Dayanıklılık Parkuru'nda Akseki Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangınlarına Müdahale Parkuru'nda ise Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü birinci oldu.

Parkurlarda 1. olan ekipler, Denizli'de düzenlenecek yarışmalarda bölge müdürlüğünü temsil edecek.