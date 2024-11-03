Türkiye Ormanlarından Yıllık 44 Milyon Ton Oksijen - Son Dakika
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Türkiye Ormanlarından Yıllık 44 Milyon Ton Oksijen

Türkiye Ormanlarından Yıllık 44 Milyon Ton Oksijen

Amasya Orman Bölge Müdürü, Türkiye ormanlarının yıllık oksijen üretimini ve iklim değişikliğini açıkladı.

03.11.2024 15:49
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AMASYA Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, dünyada ortalama bir kişinin yıllık oksijen tüketiminin 740 kilogram olduğunu ve Türkiye'deki ormanların da yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen ürettiğini söyledi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine dikkat çeken Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, "İklim değişikliği ve buna bağlı olarak küresel ısınma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık günlük hayatın bir parçası olmuştur. Uzun süre yağışların olmaması, kuraklık ve bunun sonucunda da ülkemiz ve dünyada yaşandığı gibi uzun süreli orman yangınlarına sebep olmaktadır. Yine aşırı ve düzensiz yağışlarda sel felaketine sebep olmaktadır. Daha 2 gün önce İspanya'da 1 yılda yağması gereken yağış, 8 saat gibi bir sürede toprağa inmesinden dolayı yüzlerce can kaybı ve çok miktarda maddi hasarlara sebep olmuştur. Yine geçen hafta Pakistan ve Hindistan'da devlet akşamları spor yapmayı yasakladı. Gerekçesi de aşırı hava kirliliği" dedi.

'ÜLKEMİZ ORMANLARI YILLIK YAKLAŞIK 44 MİLYON TON OKSİJEN ÜRETMEKTEDİR'

Türkiye ormanlarının yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen ürettiğini ifade eden Özer, "Bir ağacın yıllık ortalama karbon tutması 22,5 kilogramdır ve bir insan ortalama yıllık 3 bin 592 kilogram karbondioksiti atmosfere salmaktadır. Bir kişinin yıllık oksijen tüketimi 740 kilogramdır. Şu anda da yapılan tespitlere göre ülkemiz ormanları yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen üretmektedir. İşte bu rakamlar bugüne kadar ormanların insanlara 6 bin çeşit civarında faydası olduğunu tespit etmiştir. Bunların birçoğunu biliyoruz. Ama son yıllarda ne yazık ki, hayatımıza yeni yeni değişik terimler girmektedir. İnsanların günlük karbon ve oksijen tüketimini hepimiz biliyoruz. Bunlara karşı dünyada en doğal mücadele özellikle karbon yutağı bakımından en doğal karbon yutakları ormanlarımızdır. Türkiye ormanları 1 milyar 900 milyon tonun üzerinde karbonu bünyesinde hapsetmektedir. Sadece bunlardan dolayı tüm insanlığın ormanlarımızı koruma konusunda azami hassasiyet göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye Ormanlarından Yıllık 44 Milyon Ton Oksijen - Son Dakika

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