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Türkiye Orta Asya'da bölgesel yumuşak güç olmak için eşi benzeri görülmemiş şansa sahip - Son Dakika
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Türkiye Orta Asya'da bölgesel yumuşak güç olmak için eşi benzeri görülmemiş şansa sahip

Kırgızistan merkezli Crossroads Central Asia adlı araştırma enstitüsü uzmanı Aijan Sharshenova, Türkiye'nin Orta Asya'daki önemli rolüne işaret ederek, Türkiye'nin kendisini bölgesel yumuşak güç olarak konumlandırmak için eşi benzeri görülmemiş şansa sahip olduğuna inanıyorum. Sharshenova, Türkiye'nin bölgeyle ilişkilerini daha da geliştirmek için elinde eşsiz bir fırsat olduğunu ve Rusya'nın uluslararası sistemde kendini zor duruma soktuğunu belirterek, Orta Asya ülkeleri de Rusya yüzünden çok zor bir durumda kaldı.

Türkiye Orta Asya\'da bölgesel yumuşak güç olmak için eşi benzeri görülmemiş şansa sahip
16.12.2023 - 11:22,
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Kırgızistan merkezli "Crossroads Central Asia" adlı araştırma enstitüsü uzmanı Aijan Sharshenova, Türkiye'nin Orta Asya'daki önemli rolüne işaret ederek, "Türkiye'nin kendisini bölgesel yumuşak güç olarak konumlandırmak için eşi benzeri görülmemiş şansa sahip olduğuna inanıyorum." dedi.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılan Sharshenova, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sharshenova, TRT World Forum'a davet edildiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "(TRT World Forum) 21. yüzyılda jeopolitik meselelerin tartışılması için harika bir platform haline geldi. İnanıyorum ki forum dünyanın dört bir yanından meslektaşlarımla tanışmak için harika bir fırsat oldu." diye konuştu.

"Türkiye, bölgesel yumuşak güç olmak için eşi benzeri görülmemiş şansa sahip"

Türkiye'nin Orta Asya'daki etkisine işaret eden Sharshenova, "Türkiye'nin kendisini bölgesel yumuşak güç olarak konumlandırmak için eşi benzeri görülmemiş şansa sahip olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sharshenova, Türkiye'nin bölgeyle ilişkilerini daha da geliştirmek için elinde "eşsiz bir fırsat olduğunu" ve Rusya'nın uluslararası sistemde kendini "zor duruma soktuğunu" belirterek, "Orta Asya ülkeleri de Rusya yüzünden çok zor bir durumda kaldı." dedi.

Batılı ülkelerin "genellikle Orta Asya ülkelerini taraf seçmeye zorladığını" ve bunun "çok mümkün olmadığını" vurgulayan Sharshenova, şunları kaydetti:

"Türkiye, kısa vadeli çıkarlardan daha fazlasına sahip olan ve bölgeyle (Orta Asya) ilişkilerini geliştirmek için oldukça fazla yatırım yapan eşsiz bir aktör olarak ortaya çıkıyor. Buna ek Türkiye, saygı duyulan ülke olarak görülüyor."

Sharshenova, Orta Asya ülkeleri için "eşit muamele görmenin" öneminin altını çizerek, "Eşit muamele göreceğimiz farklı bir saygı düzeyini gerçekten özlediğimizi düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin Orta Asya bölgesi için "büyük bir ortak potansiyeline sahip olduğuna" inandığını söyleyen Sharshenova, "Ancak Türkiye'nin bölgedeki kilit paydaşları anlamak için muhtemelen bölgedeki siyasete biraz daha fazla yatırım yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sharshenova, geleceğin harika olduğunu düşündüğünü dile getirerek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi kuruluşların önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin kültürel anlamda bölgeye yakınlığına işaret eden Sharshenova, "Türkiye, Orta Asya'da özellikle dillerin benzerliği, kültürün bir bütün olarak benzerliği ve bir bakıma ortak kültür kodlarını konuşması nedeniyle büyük bir potansiyele sahip." diye konuştu.

TRT World Forum 2023

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği TRT World Forum 2023'te 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacının katıldığı forumda küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten Müslüman karşıtlığına, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Kaynak: AA
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