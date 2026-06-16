Türkiye, Özbekistan'a en çok yatırım yapan üçüncü ülke

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Taşkent'te düzenlenen Türkiye- Özbekistan İş Forumu'nun açılışını Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan'a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke olduğunu bildirdi. Bolat, Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplam büyüklüğünün 8,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 5'inci Uluslararası Taşkent Yatırım Forumu kapsamında, kardeş ve dost ülke Özbekistan'ın Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Cemşid Kuçkarov ile Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun açılışını yaptıklarını bildirdi.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde ticari ve ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplam büyüklüğü 8,2 milyar dolara ulaşmış, Türkiye ise 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan'a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke olmuştur."

Enerjiden sağlığa, tarımdan lojistiğe kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz, iki kardeş ülkenin ortak kalkınmasına katkı sunmaya devam etmektedir. İş dünyamızın hayata geçireceği yeni projelerle, bu başarı hikayesi, Yüce Allah'ın izniyle daha da güçlenecektir."