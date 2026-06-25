Türkiye-Pakistan Enerji Görüşmesi

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammed Ali ve Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari ile İstanbul'da görüştü.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammed Ali ve Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari ile İstanbul'da bir araya geldiklerini belirterek, toplantıda elektrik iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu ve piyasa regülasyonu konularını değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin son 23 yılda enerji altyapısını üç kat büyüterek önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayan Bayraktar, bu süreçte edinilen tecrübelerin Pakistan tarafıyla paylaşıldığını aktardı. Bayraktar, Pakistan'ın elektrik piyasasındaki reform sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, mesajında, "Ortak çalışma alanlarımızı daha da ileriye taşımak amacıyla ülkelerimiz arasında yeni yatırım, ortaklık ve iş birliği fırsatları oluşturmak için tam bir koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.