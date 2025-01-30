Türkiye-Pakistan Ticaret Görüşmeleri

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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye ile ticaretin geliştirilmesini öngören kapsamlı yol haritasına ilişkin toplantı düzenledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dar başkanlığında Türkiye ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için düzenlenen toplantının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Enerji, ekonomi, haberleşme ve sanayi alanında çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı toplantıda, Pakistan'ın başkentti İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun detayları görüşüldü.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.