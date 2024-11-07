Türkiye Pavyonu'nda 'Yerebasan' Projesi

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İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda yer alacak proje belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 48 başvuruyu değerlendiren seçici kurul, Ceren Erdem ve Bilge Kalfa'nın küratörlüğünü üstlendiği "Yerebasan" adlı projeyi seçti.

Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu, 10 Mayıs-23 Kasım 2025'te sanatseverlerle buluşacak.

Melike Altınışık, Müge Cengizkan, Prof. Dr. Zeynep Çelik, Oral Göktaş ve Dr. Sait Ali Köknar'ın yer aldığı seçici kurul, ekolojik ve kültürel belleğin taşıyıcısı olan toprağı bir ekosistem şeklinde ele alarak daha düşünceli ve kritik bir mimari yaklaşımı teşvik etmesi açısından "Yerebasan" projesini değerli buldu.

İKSV'nin koordinasyonunu yürüttüğü Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'ndaki sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor.