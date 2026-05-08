Türkiye-Polonya Rektörler Forumu Gerçekleşti

08.05.2026 14:56
YÖK Başkanı Özvar, Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin açılışını ve işbirliğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, 19 Türk üniversitesinin rektörü ile Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen "2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu"na katıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, "2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu" öncesinde Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile basın açıklaması yaptı.

Özvar, ziyaretlerinin, "2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu", "Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin açılışı" ve "Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanması" olmak üzere üç önemli temele dayandığını belirtti.

Gdansk Üniversitesi bünyesinde Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin kurulmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu belirten Özvar, "İlişkilerimizin tarihinin 6 asrı geçtiğini hatırlayacak olursak, bu merkezle, iki ülke arasındaki derin ilişkilerin modern dönemdeki izlerini yakından inceleme imkanına kavuşulacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında yükseköğretime ilişkin ilk kez mutabakat zaptı imzalanacağını bildiren Özvar, "Bu mutabakat zaptı ile Yükseköğretim Kurulu ve Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında bundan sonra yapacağımız bilhassa bilimsel ve inovasyona dayalı çalışmalara imkan sağlayacak bir hukuki zemini elde etmiş olacağız." dedi.

Özvar, Türkiye ve Polonya'nın, akademisyenleri Avrupa'da birbirleri arasında en fazla işbirliği yapan iki ülke olduğunu, bu toplantılar vesilesiyle işbirliğinin daha da ileriye taşınacağını belirtti.

Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi "koordinasyon üssü" olacak

Daha sonra Gdansk Üniversitesi bünyesinde Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Merkezin açılış kurdelesini, YÖK Başkanı Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ve beraberindekilerle kesti.

Özvar, merkezin hayırlı olmasını dileyerek, "Avrupa'da Türkiyat üzerine en kapsamlı en derin araştırmaların yapıldığı ülkelerden bir tanesi Polonya'dır." ifadesini kullandı.

Polonya-Türkiye Araştırmalar Merkezi'yle, iki ülke arasında bilim diplomasisine kalıcı bir zemin oluşturulması, ortak araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve üniversiteler arası işbirliklerinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Merkezin yapay zeka, sağlık bilimleri, enerji, savunma teknolojileri, tarım, sürdürülebilirlik ve sosyal bilimler gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Polonya-Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin, iki ülke üniversiteleri arasında geliştirilecek ortak doktora programları, bilimsel yayınlar ve AR-GE projeleri için de "koordinasyon üssü" niteliği taşıması amaçlanıyor.

İki ülke üniversitelerinin işbirliği Avrupa açısından stratejik öneme sahip

YÖK Başkanı Özvar, 2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada ise forumun Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretim, bilim ve inovasyon alanlarında daha kurumsal ve stratejik bir işbirliği zemini oluşturacağını belirtti.

Küresel yükseköğretim sisteminin, tarihinin en karmaşık dönüşüm süreçlerinden birini yaşadığını, bölgesel çatışmaların, jeopolitik gerilimlerin ve küresel belirsizliklerin akademik hareketliliği ve uluslararası araştırma işbirliklerini doğrudan etkilediğini söyleyen Özvar, bilim diplomasisinin ülkeler arasında diyalog kurulması ve güven ortamının güçlendirilmesi açısından kritik bir araç haline geldiğini kaydetti.

Polonya üniversitelerinin Avrupa araştırma sistemine entegrasyonu, uygulamalı mühendislik alanındaki gücü ve üniversite-sanayi işbirliği kapasitesiyle öne çıktığını dile getiren Özvar, Türk üniversitelerinin ise genç ve dinamik insan kaynağı, araştırma çeşitliliği, mühendislik kapasitesi ve sağlık bilimlerindeki uzmanlığıyla dikkati çektiğini belirtti.

Özvar, iki ülke üniversiteleri arasındaki işbirliğinin Avrupa Araştırma Alanı açısından stratejik değer taşıdığını vurguladı. Ortak mükemmeliyet ağlarının kurulmasının, çift diploma ve ortak doktora programlarının artırılmasının, TÜBİTAK ile Polonyalı kurumlar arasında ortak fon mekanizmalarının geliştirilmesinin iki ülke arasındaki akademik ilişkileri daha sürdürülebilir hale getireceğini belirten Özvar, Türkiye'nin Polonya ile yükseköğretimde daha derin, daha etkili ve sonuç odaklı bir ortaklık geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Forum kapsamında yapay zeka, çift kullanımlı teknolojiler, enerji teknolojileri, yeşil dönüşüm, sağlık bilimleri, biyoteknoloji, akıllı şehirler, afet dayanıklılığı ve ileri malzemeler gibi alanlarda ortak çalışma başlıkları ele alındı.

Kaynak: AA

