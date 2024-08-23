Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi Barış Pınarı Harekat Bölgesi\'nde yeniden başlatıldı

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye- Rusya Federasyonu Birleşik Kara Devriyesi faaliyeti 22 Ağustos 2024 tarihinde 4 araç (2xPars, 2xKirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

MSB, Türkiye-Rusya Federasyonu Birleşik Kara Devriyesi'nin bugün "Barış Pınarı Harekat Bölgesi"nin doğusunda yeniden başlatıldığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirme şöyle:

"Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyeti, Türkiye ve Rusya Federasyonu (TÜR-RF) arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi Mutabakatı ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi (BPHB)'nin batısında ve doğusunda icra edilmektedir. İlk BKD faaliyeti 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 5 Ekim 2023 tarihine kadar 344 BKD faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur.

TÜR-RF BKD faaliyeti 22 Ağustos 2024 tarihinde 4 araç (2xPars, 2xKirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır. Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve RF ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla BKD faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."