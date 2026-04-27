Türkiye-Rusya Medya Forumu'nda Dostluk Vurgusu
Türkiye-Rusya Medya Forumu'nda Dostluk Vurgusu

27.04.2026 08:29
Türkiye-Rusya ilişkilerinin 105 yıllık geçmişi, Moskova'da düzenlenen medya forumunda ele alındı. Forumda iki ülke arasındaki dostluk anıtlarla simgeleştirilecek.

Türkiye- Rusya ilişkilerinin temelini oluşturan Moskova Antlaşması'nın 105. yılı vesilesiyle düzenlenen 'Türkiye-Rusya 105 yıl artı Medya Forumu' Moskova'da gerçekleştirildi. Rusya Gazeteciler Birliği'nin organize ettiği foruma Türk ve Rus gazeteciler, devlet yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası kültürel iş birliği ve medya özel temsilcisi Mihail Şvıdkoy, gazetecilerin iki halk arasındaki ortak anlayışın gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek Türk ve Rus gazeteciler arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeryomin ise Moskova ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekerek, Moskova'daki gökdelenlerin yarısının Türk inşaatçılar tarafından yapıldığını söyledi. Ayrıca Moskova'da Yunus Emre Parkı ve anıtı, Türkiye'de ise Gagarin anıtının açılacağını duyurdu.

Forumda ayrıca, 19 Aralık 2016'da Ankara'da terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov da bir konuşma yaptı. Karlov, 'En kötü dostluk savaştan daha iyidir' diyerek iki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Moskova, Türkiye, Güncel, Medya, Rusya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
