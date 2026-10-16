Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 46. Meclisi Gaziantep'te Tugay yönetiminde başladı - Son Dakika
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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 46. Meclisi Gaziantep'te Tugay yönetiminde başladı

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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 46. Meclisi Gaziantep\'te Tugay yönetiminde başladı
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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46. Olağan Meclis Toplantısı, Gaziantep'in ev sahipliğinde başladı. Cemil Tugay, Gaziantep'te Fatma Şahin'i ziyaret ederek iş birliği ve atık yönetimini görüştü; İzmir'de 10 ilçe, 37 mahalleye ulaşan 'Dönüşüme Evde Başla' projesini anlattı.

(İZMİR) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birliğin 46'ncı Olağan Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Kentler arası iş birliği ve atık yönetimi konularının ele alındığı görüşmede Tugay, İzmir'de 10 ilçe, 37 mahalleye ulaşan "Dönüşüme Evde Başla" projesini anlattı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46'ncı Olağan Meclis Toplantısı, birlik başkanlığı görevini de üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yönetiminde, Gaziantep'in ev sahipliğinde başladı. Açılış programının ardından Başkan Tugay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Bursa Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.

"DÖNÜŞÜME EVDE BAŞLA" PROJESİ ELE ALINDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde yürüttükleri çalışmaların yanı sıra atık yönetimi alanında hayata geçirdikleri ve planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede, kentler arası iş birliğiyle hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İzmir'de bir yılı aşkın süredir devam eden "Dönüşüme Evde Başla" projesini anlattı. İlk olarak 6 ilçe ve 8 mahallede başlatılan projenin, süreç içerisinde 10 ilçe ve 37 mahalleye yayıldığını belirtti. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA
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