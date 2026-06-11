Türkiye Sağlıkta Üretim Merkezi Olacak - Son Dakika
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Türkiye Sağlıkta Üretim Merkezi Olacak

11.06.2026 19:32
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Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmeti değil, sağlık teknolojisini üreten bir merkez olacağını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Bizim Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden birisi Türkiye'de sadece sağlık hizmeti değil; sağlığın teknolojisini, bilgisini üreten bir merkez olmasıdır. İşte bu ekosistemi hep beraber oluşturmamız gerekir; üniversitelerimizle, araştırmacılarımızla, bilim insanlarımızla, gençlerimizle, yatırımcımızla, sanayicimizle. Türkiye bugün savunma sanayide elde ettiği başarının daha fazlasını sağlık sanayinde de elde edebilir dedi.

Bakan Memişoğlu, Ankara'da Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı. Memişoğlu, Türkiye'nin son 24 yılda sağlıkta gelişimini insan kalitesi ve bilgisinden aldığını söyleyerek, Onun için doktorundan hemşiresine, sağlık memurundan, sağlık teknisyenine herkesin bu konudaki çabası için toplum ve milletim adına, insanlık adına teşekkür ederek başlamak isterim. Biz insanı geliştireceğiz, insanı değerli kılacağız ki o da insanlara iyilik versin, onlara fayda versin. Sağlık esasında başkasının mutluluğuyla mutlu olan demek. Bunu verecekken de bilginiz olması gerek. Eğitiminizin iyi olması ve yeteneğinizle beraber eğitiminizi geliştirmeniz gerek. Dünya bir yarış içinde. Ülkemiz bu konuda gerçekten iyi yerlerde. Ama daha iyi yerlerde olmamız için kendimizi bu simülasyon merkezleri, eğitim merkezleri, üniversiteler gibi bilim yuvalarında bilgi üreten, bilgiyi öğrenen ve öğreten yerlerde geliştirmemiz gerek ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM MERKEZLERİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Birlikte hareket etmeninin önemine değinen Memişoğlu, Sağlıkta bizim amacımız Türkiye'nin üreten bir sağlık haline getirmesidir. Sağlık sadece hizmet değil esasına baktığımızda. İnsanlık için yeni şeyler söyleyecek, yeni şeyler üretebilecek yeni şeyleri insanlığın iyiliği için sunabilecek bilgiye, beceriye ve eğitim yuvalarına, eğitim merkezlerine ihtiyacımız var. İnsanoğlu hep iyiyi aramış esasında. Onun için siz iyiliği üretirseniz o iyiliğe birçok insan gelecektir. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden birisi Türkiye'de sadece sağlık hizmeti değil; sağlığın teknolojisini, bilgisini üreten bir merkez olmasıdır. Çünkü Türkiye'nin hem sağlık altyapısıyla hem insan gücüyle buna ihtiyacı var ve bunu yapabilecek kabiliyeti var. İşte bu ekosistemi hep beraber oluşturmamız gerekir; üniversitelerimizle, araştırmacılarımızla, bilim insanlarımızla, gençlerimizle, yatırımcımızla, sanayicimizle. Türkiye bugün savunma sanayide elde ettiği başarının daha fazlasını sağlık sanayisinde de elde edebilir diye konuştu.

'BİLİM BUGÜNDEN YARINA YAPILACAK BİR ŞEY DEĞİL'

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) çalışmalarına değinen Memişoğlu, TÜSEB, bünyesinde yeni bir yapılandırma oluşturduk. Fikri olan 'ben yeni bir şey buldum, yeni bir şey ürettim, yeni bir fikrim var' diyen herkesin 'uretensaglık.govtr' dediğimiz bu portalle fikrini söyleyip o fikri mülkiyet hakkını kendisine vererek ürün haline, ticari ürün haline getirerek veya sağlıkta insanlara iyilik yapacak yeni şeyler söylemek için bir fırsat olarak görüyoruz. TÜSEB'ten bunları hem destekliyoruz Sağlık Bakanlığı olarak, hem de gerekli araştırmaları, gerekli planlamaları, gerekirse sanayicisini, gerekirse finansmanını sağlayacak bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bilim bugünden yarına yapılacak bir şey değil, onu da bilmenizi isterim. Bilim uzun vadeli bir yatırımdır. 'Bu işler bugünden yarına çok çabuk olacak' gibi bir algı da oluşmasını istemem. Ama buna hepimizin dahil olup birlikte bu işi başaracağımıza hiç şüphem yok. Onun için bilim yuvaları, üniversiteler, Türkiye'de sağlık teknolojisini, sağlık bilgisini geliştirecek ve bunlarla beraber insanlara yeni şeyler söyleyecek alanların açılmasını istiyoruz. Ben özellikle Lokman Hekim Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Çünkü gençleri iyi yetiştirdiğiniz zaman bu simülasyon merkezlerinde, eğitim merkezlerinde o gençler gelecekte esasında Türkiye'nin en büyük zenginlikleri olacaktır. Çünkü en büyük zenginlik insan zenginliğidir. İşte bu insan zenginliği ve beşeri sermayeyi Türkiye'nin arttırması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dedi.

Bakan Memişoğlu ayrıca, Sosyal medya, bilgiye, her türlü etkileşime açık bir yer ama sosyal medya bizi yönetmesin, biz sosyal medyayı yönetelim. Dezenformasyonu, moral bozukluğunu veya bencilliği ön plana çıkaran bir sosyal medyadan çok iyiliği, doğruyu, bilgiyi, adanmışlığı ve birbirimize empati duymayı öğretilen, öğreten bir sosyal medyaya ihtiyacımız da var. Onun için bunun için de çabalamamız gerekir. Sonuçta bu dünya hepimizin gelip geçtiği misafir olduğu bir han esasında. Onun için doğru şeyleri, iyi şeyleri yaptığınız zaman gençlere söylüyorum, mutlu olursunuz. Gençler kendi ideallerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman mutlu olursunuz. Başkasına göre değil kendinize göre kendinizi geliştirin. Sizler kendinizi geliştirirseniz özgüveniniz artar, bilginiz artar, çalışkanlığınız artar ve bu ülkeye insanlar çok faydanız olur açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Sağlıkta Üretim Merkezi Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bengühan Öztürk Bengühan Öztürk:
    tabii ki böyle projeler gerekli ve önemli bir adım sayabiliriz ama aynı zamanda temkinli olmamız lazım çünkü böyle hedeflerin gerçekleşmesi için çok ciddi bir zaman gerekiyo yatırım gerekiyo ve devamlılık gerekiyo başlangıç iyi görünüyo ama bunların uygulamaya geçip başarılı olup olmayacağı bambaşka bir mesele 0 0 Yanıtla
  • Berfin Can Aydın Berfin Can Aydın:
    kadın doktorların çalışma koşullarından bahsedilsin ya hiç tartışılmıyo bu ya sağlıkçı kadınlar çok ağır şartlarda çalışıyo özel hayatları hiç yok ama hep erkeklerin başarısından bahsedilir 0 0 Yanıtla
  • Ümit Sertkaya Ümit Sertkaya:
    vay be şimdi de sağlık teknolojisi üretecez ha güzel güzel de bunlar hep söylem kalıyo ya aylar geçio yıllar geçio ama insanlar yine aynı yerde duruyo daha iyi bi doktor bulamıyo hastanelerde hala sıra var ne zaman atılan şeyler gerçek oluyo ona bakmak lazım 0 0 Yanıtla
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