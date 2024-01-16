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Türkiye Şehitlerini Anıyor: Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman - Son Dakika
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Türkiye Şehitlerini Anıyor: Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman

'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman anıldı. Vatan uğruna cansiparane savaşan ve bu uğurda şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz.

16.01.2024 - 19:27,
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Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman anıldı.

'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman anıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır. Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman anıldı. Vatan uğruna cansiparane savaşan ve bu uğurda şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz denildi.

Türkiye Şehitlerini Anıyor: Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye Şehitlerini Anıyor: Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman - Son Dakika
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