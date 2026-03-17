Türkiye, Senegal\'de Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin, Senegal'in sorumlu olduğu arama kurtarma sahasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yaptığını, bu kapsamda Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın personeli, Senegal'in sorumlu olduğu arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yapıyor. Bu kapsamda Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Karşılıklı işbirliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi maksadıyla 12 Mart'ta Senegal uçucu personelinin de katılımı ile 'Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşları icra edildi."