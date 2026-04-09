Ahmet Yaşar, Türkiye Sigorta Birliği'nin Yeni Başkanı Seçildi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Olağan Seçimli Genel Kurulu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul Ataşehir’de geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul; Başkanlık görev süresi sona eren Uğur Gülen’in yanı sıra, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Sigorta sektörünü temsil eden 68 üye şirketin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar 30 oy alarak Türkiye Sigorta Birliği’nin 22’nci Başkanı seçildi. Yeni başkan, iki yıl süreyle görev yapacak. Genel Kurul kapsamında ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi üyelerinin seçimleri de tamamlandı.

TSB’nin 22’nci Başkanı seçilen Ahmet Yaşar teşekkür konuşmasında sigorta sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sigorta sektörünün finansal sistemin sağlıklı işleyişi ve ekonomik risklerin yönetimi açısından vazgeçilmez bir rol üstlendiğini belirtti.

SEDDK Başkanı Davut Menteş, konuşmasında düzenleyici ve denetleyici otorite olarak önceliklerinin sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak olduğunu vurguladı. Eylül 2023’ten bu yana TSB Başkanlığı görevini yürüten Uğur Gülen ise veda konuşmasında sektörün güçlü temeller üzerinde geleceğe ilerlediğini ifade etti.