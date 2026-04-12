Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç - Son Dakika
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç

Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park\'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
12.04.2026 21:58
Galatasaray, Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2 oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya kaldı. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

JAKOBS'UN KAFA VURUŞU İSABETLİ DEĞİL

9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

SERHAT'TAN BAŞARILI KURTARIŞ

20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

SERHAT'TAN MUHTEŞEM HAMLE

28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu.

Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç

RAMS PARK'TA SKORA DENGE GELDİ

Kocaelispor, 72. dakikada skora denge getirdi. Gelişen Kocaelispor atağında Can Keleş, sağ kanatta topla buluştu. Sıfıra inen Can Keleş'in yerden ortasında top ceza sahasındaki Tayfur Bingöl'e geldi. Tayfur'un bıraktığı topu Petkovic ağlara gönderdi.

Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç

YAKIN DİREĞİN DİBİNDEN AUT

77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

KOCAELİSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

ŞAMPİYONLUK HATTINI KARIŞTIRAN SONUÇ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte puanını 68'e çıkaran Galatasaray'ın ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 oldu. Kocaelispor ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 

Son Dakika Spor Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Apple User Apple User:
    tebrikler Kocaelispor tüm Anadolu takımlarına örnek olsun 68 10 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Kuşlar birazdan çıkar ortaya,umut umuttur ne yapsınlar 13 senedir hasret. 14 54 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    erdinç acı var mı acı 34 11
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Apple 13 senedir acıtıyoruz,git yat uyu sütünü iç ama. 0 0
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    User galeri işi yapıyorum sana vites çok bende, alışıksın belli acın çok acı diyorsun, acı yiyorsun. 0 0
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Top süremiyen futbolu sadece faul yaptırmak bilen Barışı oynatırsan olacağı budur 2.yarı neden Barışı çıkartıp ikardiyi almazsın Okan 28 9 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Kedicikler kedicikler :) 15 4 Yanıtla
  • Salim Türkmen Salim Türkmen:
    Şampiyonluk gitti kardeş fenerbahçe 6s yi yenecek şampiyon olacak neden biliyormusun siz böyle 13 diyip duruyorsunuzya 20 yıl bu kaçan şampiyonluğu hatırlayın diye bu cümlemi unutma bu kaçacak olan şampiyonluğu her hatırladığın zaman benide hatırla ?????? 3 1 Yanıtla
    İso Star İso Star:
    Başka takımlar da şampiyon olsun bu liğ gs üzerine kurulu değil iyi oynayan kazansın bu sene de trabzon olsun mesela?? 2 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
Hande Yener’in sahne kostümü geceye damga vurdu Hande Yener'in sahne kostümü geceye damga vurdu
Bebek’te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında Bebek'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:41
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
SON DAKİKA: Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç - Son Dakika
