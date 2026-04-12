Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park\'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya kaldı. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.
28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu.
Kocaelispor, 72. dakikada skora denge getirdi. Gelişen Kocaelispor atağında Can Keleş, sağ kanatta topla buluştu. Sıfıra inen Can Keleş'in yerden ortasında top ceza sahasındaki Tayfur Bingöl'e geldi. Tayfur'un bıraktığı topu Petkovic ağlara gönderdi.
77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.
84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte puanını 68'e çıkaran Galatasaray'ın ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 oldu. Kocaelispor ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
