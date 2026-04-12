İsrail Ordusu Bint Cubeyl'i Kuşatıyor

ABD ile İran arasında Pakistan’nın başkenti İslamabad'da 21 saat süren kritik müzakerelerden sonuç çıkmamasının ardından Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki önemli noktalardan Bint Cubeyl'i kuşatma altına aldığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSU BÖLGEYE GİRMEYE BAŞLADI

İsrail basını, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesine İsrail ordusunun kara ve hava saldırılarının yoğunlaştığını aktardı.

Bint Cubeyl'in bölgede işgali genişleten İsrail ordusu birlikleri tarafından kuşatma altına alındığı belirtilen haberde, bölgede çok sayıda Hizbullah mensubunun bulunduğu ileri sürüldü.

Kuşatma altındaki bölgeye İsrail ordusunun girmeye başladığı belirtilirken, ordudan yapılan açıklamada "bölgedeki hastane arazisi içinde düzenlenen saldırılarda 20 Hizbullah mensubunun öldüğü" iddia edildi.

NETANYAHU LÜBNAN’IN GÜNEYİNDE

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan'ın güneyine gittiği ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Netanyahu'ya eşlik ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde Katz ve Zamir ile bölgede sürdürdükleri işgal ve saldırılara ilişkin durum değerlendirmesi toplantısı yaptığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Katz daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.