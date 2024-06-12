Türkiye-Sırbistan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar Sempozyumu - Son Dakika
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Türkiye-Sırbistan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar Sempozyumu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 'Türkiye-Sırbistan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar' sempozyumuna, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Osman Arslan ve diğer iş insanları katıldı. Sempozyumda, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

12.06.2024 11:53
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Türkiye-Sırbistan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar" sempozyumu düzenlendi.

İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen sempozyuma, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Osman Arslan, İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Ahmet İncekara, Sırbistan Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Andrijana Jovanovic ile ülkedeki Türk ve Sırp iş insanları katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi.

Gürcan, iki ülke arasında ticaretin ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine verilen önemi vurguladı.

Sempozyumda, Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostluk bağları ele alınarak, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik açıklamalar yapıldı.

Kaynak: AA

Osman Arslan, Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Sırbistan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar Sempozyumu - Son Dakika

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