Türkiye, su fakiri bir ülke olarak yer alıyor

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla "Ülkemizde kişi başına kullanılabilir su potansiyeli dikkate alındığında su baskısı yaşayan diğer bir ifadeyle 'su fakiri' olan ülkeler arasında yer aldığını bu nedenle zengin gibi görünen ama aslında su fakiri bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mart'ın 1993 yılında kabul edilen kararla ilan edilen "Dünya Su Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Çelik, şunları kaydetti:
"BARIŞ İÇİN SUDAN FAYDALANMAK"
"Suyun insan hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler bu yılki temasını 'Barış İçin Sudan Faydalanmak' olarak belirlemiştir. Canlı hayatı için son derece önemli olan suyun ancak işbirliği ve ülkelerin adaletli paylaşım yapması halinde barış için bir araç olacağını ortaya koyması açısından bu yılki tema oldukça anlamlı olmuştur.
"ÜLKEMİZ 'SU FAKİRİ' ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR"
Ülkemizin yıllık toplam su miktarı 112 milyar metreküptür. Bu suyun yaklaşık 44 milyar metreküpü tarımsal sulama, 13 milyar metreküpü ise içme-kullanma ve sanayide kullanılan su olmak üzere 57 milyar metreküpü kullanılmaktadır. Ülkemizde kişi başına kullanılabilir su potansiyeli dikkate alındığında su baskısı yaşayan diğer bir ifadeyle 'su fakiri' olan ülkeler arasında yer aldığını bu nedenle zengin gibi görünen ama aslında su fakiri bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2000 yılında 1652 metreküp iken 2009 yılında 1544 metreküp, 2020 yılında ise 1346 metreküp olmuştur. Yıllara göre kişi başına düşen su miktarında yaşanan azalış suyun tasarruflu kullanmamız için gerekli tedbirleri alınmasını zorunlu kılmaktadır. İnançlarımıza göre su nimettir, rahmettir, berekettir. Bu nimeti gelecek nesillere eksiksiz devredebilmek için suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız. Bundan dolayı suyumuzun tasarruflu kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalara ivme kazandırılmalıdır.
"TARIMSAL SULAMADA ACİLEN SU TASARRUFUNA GİDİLMELİ"
Halen yıllık toplam su miktarımızın yaklaşık yüzde 77'si tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu durum tarımsal sulamada acilen su tasarrufuna gidilmesini gerekli kılmaktadır. Su tasarrufu yapılabilmesi, sulamalarda su kayıplarının önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi için açık sistem sulama şebekelerinin kapalı sulama sistemlerine dönüştürülmesi, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
"SU TÜKETİMİNDE TASARRUF ARTIK ZORUNLULUK OLDU"
Ülkemizde su tüketimindeki verimliliği artırmak, günümüz şartlarında artık bir tercih olmaktan çıkmış zorunluluk haline gelmiştir."
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