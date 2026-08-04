Türkiye-Sudan Üniversitesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Sudan Üniversitesi Protokolü İmzalandı

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Hartum'da kurulacak Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi için protokol imzalandığını duyurdu. Üniversitede tarım, sağlık ve mühendislik gibi öncelikli alanlarda ortak araştırmalar yapılması hedefleniyor.

(ANKARA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, Sudan'ın başkenti Hartum'da kurulacak Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi'ne ilişkin protokolün imzalandığını bildirdi. Özvar, üniversitede Sudan'ın ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda ortak araştırmalar yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Ahmed Mudawi Musa Mohamed ve beraberindeki heyeti YÖK'te ağırladı.

Görüşmede, Sudan'ın başkenti Hartum'da kurulması planlanan Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi'ne ilişkin protokol imzalandı.

Özvar, sosyal medya hesabından konuyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye ile Sudan arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağları, yükseköğretim alanında güçlü bir iş birliğiyle taçlandırıyoruz.

Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Sayın Ahmed Mudawi Musa Mohamed ve beraberindeki heyeti Yükseköğretim Kurulumuzda ağırlayarak Hartum'da kurulacak Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesine ilişkin protokolü imzaladık.

Bu üniversiteyle tarım, hayvancılık, madencilik, sağlık bilimleri, mühendislik ve teknoloji başta olmak üzere Sudan'ın ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda ortak araştırmalar yürütmeyi, üniversitelerimiz arasındaki iş birliklerini güçlendirmeyi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Bu önemli adımın iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Türkiye, Hartum, Güncel, Tarım, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Sudan Üniversitesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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