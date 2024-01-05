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Türkiye Süper Kupa Finali Türkiye'de Oynanmalıydı - Son Dakika
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Türkiye Süper Kupa Finali Türkiye'de Oynanmalıydı

Areda Survey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların büyük çoğunluğu Türkiye Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda, futbol kulüplerinin maça çıkmayıp ülkeye dönmesini destekleyenlerin oranı da oldukça yüksek. Araştırmaya katılanlar, yaşanan krizin sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gösteriyor ve TFF Başkanı'nın istifa etmesini istiyor.

Türkiye Süper Kupa Finali Türkiye\'de Oynanmalıydı
05.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 12:27
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Araştırma şirketi Areda Survey, Süper Kupa Finali'nde yaşananlara ilişkin araştırma yayımladı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 83,9'u Türkiye Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması görüşünde bir araya geliyor. Aynı zamanda futbol kulüplerinin maça çıkmayıp yurda dönmesini yüzde 91,5 oranında destekliyor. Katılımcılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) yüzde 65,9 ile yaşanan krizin sorumlusu tutuyor ve yüzde 91,6 ile TFF Başkanı istifa etmeli diyor.

Areda Survey, Süper Kupa Finali'ne dair yaşanan krizin akşamında, CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde 720 kişinin katılımıyla bir araştırma yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasında 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa Finali farklı krizlere sahne oldu. Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesiyle noktalanan kriz akşamında Areda Survey, yaşananlar hakkında bir araştırma yayımladı.

SÜPER KUPA FİNALİ TÜRKİYE'DE OYNANMALIYDI

Kriz akşamında CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, katılımcıların yüzde 83,9'u 'Türkiye Süper Kupa Finali yurt dışında değil, Türkiye'de oynanmalıydı' cevabını veriyor. Yüzde 17,1'i ise maçın yurt dışında oynanabileceği görüşünü paylaşıyor.

Araştırmaya göre, katılımcılar Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin maça çıkmamasının sorumlusu olarak ilk sırada yüzde 65,9 ile Türkiye Futbol Federasyonu'nu görüyor. İkinci sırada yüzde 17,3 ile kulüp yönetimleri, üçüncü sırada yüzde 16,8 ile Suudi Arabistan yetkilileri sorumlu tutuluyor.

KATILIMCILAR MAÇA ÇIKMADAN ÜLKEYE DÖNEN KULÜPLERİN YANINDA

Yaşanan bu krizin sonucunda, kulüplerin maça çıkmaması ve ülkeye geri dönmeleri halk arasında büyük destek görüyor. Katılımcıların yüzde 91,5'i kulüplerin maça çıkmadan ülkeye dönmelerini doğru bulduklarını belirtirken, yüzde 8,5'i de 'Kulüpler maça çıkmalıydılar' cevabını veriyor.

TÜRK HALKI TFF BAŞKANININ İSTİFASINI İSTİYOR

Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasının istenmesi oldu. Alınan yanıtlara göre katılımcıların yüzde 91,6'sı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini istiyor. Yüzde 8,4'ü ise istifa etmemeli cevabını veriyor.

AKIN: İLETİŞİM EKSİKLİĞİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Areda Survey Araştırma Şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akın, "Maç günü yaşanan krizde iletişim eksikliğinden kaynaklanan bilgi kirliliği ve ikna edici bir kamuoyu açıklamasının yapılamaması, var olan krizi daha da derinleştirdi" dedi.

Kaynak: DHA
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