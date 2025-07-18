Türkiye-Suriye Görüşmesi: Sükunet ve Destek Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'ye, Türkiye'nin ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve sükunetin sağlanmasına katkı vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki durum ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, bir an önce sükunetin sağlanmasını arzu ettiklerini ve bu yönde katkı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Fidan, Şeybani'ye Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı.

İsrail'in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Fidan, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini ifade etti.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.