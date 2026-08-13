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Türkiye-Suriye Ticaretinde Artış

Türkiye-Suriye Ticaretinde Artış
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin 3.75 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin geçen yıl 3 milyar 750 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Suriye, devrimden sonra Türkiye ile ticaretini yaklaşık yüzde 45 civarında artırdı. Bu yıl da ilk 7 ay itibarıyla yüzde 16'lık bir artışımız oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 1200 TIR kapasiteli TIR parkı ve sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Suriye Gümrük, Hudut ve Limanlar Kurumu Başkanı Kuteybe Ahmet Bedevi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve kent protokolü de katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve ulaşım koridorlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Suriye üzerinden transit ticaretin yeniden başladığını aktaran Bolat, bu kapsamda Irak'a da Suriye üzerinden ulaşımın mümkün hale geldiğini, bir gün içerisinde 398 TIR'ın Suriye'den geçiş yaptığını kaydetti. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Bolat, kapıdan günlük yaklaşık 1500 TIR'ın giriş-çıkış yaptığını söyledi.

'TİCARETİMİZ 3 MİLYAR 750 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ'

Türkiye ve Suriye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde olduğunun altını çizen Bakan Bolat, bu koridorun Basra Körfezi'nin güneyinden başladığını, Körfez ülkeleri; Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden Londra'ya kadar uzanan bir yol olduğunu dile getirdi. Körfez hadiselerinin 6'ncı ayını dolduracağını hatırlatan Bolat, sadece Basra Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'na ticaret yolları olarak tek başına bağımlı kalmanın oldukça riskli olduğunun ortaya çıktığını anlattı. Kara yolları, demir yolları, enerji ve boru hatlarına büyük bir ihtiyacın olduğunu ifade eden Bolat, bu bölgedeki dost ve kardeş ülkelerin bunların üzerinde harıl harıl çalıştığını, kısa zamanda da meyvesini vereceğini ve icraata geçeceğini söyledi. Bakan Bolat, "Suriye, devrimden sonra Türkiye ile ticaretini yaklaşık yüzde 45 civarında arttırdı. Geçen yıl ticaretimiz 3 milyar 750 milyon dolara yükseldi ve bu yıl da ilk 7 ay itibarıyla yüzde 16'lık bir artışımız oldu" diye konuştu.

'YENİ GÜMRÜK KAPISI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometrelik sınırı bulunduğunu hatırlatan Bolat, iki ülke arasında 11 sınır kapısının bulunduğunu, bunlardan 6'sının aktif olarak çalıştığını dile getirdi. Nusaybin-Kamışlı arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Bolat, Suriye tarafında Cilvegözü'nün karşısındaki Bab el-Hava Gümrük Kapısı'nın da genişletilmesi ve modernizasyonuna yönelik çalışmalar başlatıldığını ifade etti. Yayladağı Gümrük Kapısı'nın genişletildiğini aktaran Bolat, Antakya Gümrük Müdürlüğü için yatırım çalışmalarının yakında başlayacağını, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binasının ise yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

1200 TIR KAPASİTELİ PARK

Cilvegözü TIR Parkı'nın 173 dönümlük alan üzerine kurulduğunu belirten Bakan Bolat, projenin Hatay Valiliği, İl Özel İdaresi, TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ), Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildiğini anlattı. Projenin anlaşmanın imzalanmasının ardından 9-10 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alındığını dile getiren Bolat, tesiste TIR şoförlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal ve gastronomi alanları ile dinlenme bölümlerinin bulunduğunu kaydetti. TIR parkının sınır kapısındaki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Bolat, "Bütün gayemiz ticaretin artması. Ticaret artarsa ekonomiler büyür, ülkeler zenginleşir, halkların refahı artar. Esenlik gelir, huzur gelir" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek Cilvegözü TIR parkı ve sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Suriye Ticaretinde Artış - Son Dakika

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