Türkiye-Suudi Arabistan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye-Suudi Arabistan İşbirliği Anlaşması

Riyad'da COP16 kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan arasında mutabakat zaptı imzalandı.

03.12.2024 12:18
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP16 kapsamında, Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail ile bir araya geldi.

Görüşmede, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Kurum, Emlak Konut'un "Gelir Paylaşımı Modeli"nin Suudi Arabistan pazarında faaliyete geçirileceğini, modelin "Suudi Vision 2030" hedeflerine ulaşılması için stratejik bir adım olacağını belirtti.

Emlak Konut'un, bilgi birikimi, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle, Suudi Arabistan'daki şehirleşme hedeflerine önemli katkılar sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği, yalnızca inşaat sektörünü değil aynı zamanda çevre dostu şehirleşme ve sosyal altyapıyı geliştirme konularını da kapsayacaktır. Bu bağlamda, Suudi Arabistan'daki projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek bir model teşkil edecektir. Bugün attığımız bu stratejik adımın, ülkelerimiz arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağına ve bölgemizin refahına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Emlak Konut'un yenilikçi yaklaşımı ve 70 yıla yakın tecrübesiyle, bu ortaklığın başarıyla hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum."

"Türkiye mühendislik alanında çok güçlü"

Bakan Majed bin Abdullah al-Hogail de Türk firmalarının ülkelerine gelmesinin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, "Burada başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırabilmek. Türkiye mühendislik alanında çok güçlü. Biz de Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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