Türkiye-Suudi Arabistan İstişareleri

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"Türkiye- Suudi Arabistan Siyasi İstişareleri", Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci'nin başkanlıklarında Ankara'da yapıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ile El Hureyci'nin başkanlığında yapılan istişarelerde, ikili ilişkiler, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile çok taraflı işbirliği konuları ele alındı.

Bakanlığın bir diğer paylaşımında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile El Hureyci'nin görüşmesinde de ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların konuşulduğu bildirildi.