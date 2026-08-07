Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Savunma İşbirliği Anlaşması
Üç ülke, savunma işbirliğini tüm boyutlarıyla geliştirecek bir anlaşmaya imza attı.
Türkiye-Suudi Arabistan- Pakistan ortak açıklaması: Anlaşma, üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir
Kaynak: AA
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