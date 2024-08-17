Türkiye, Ticaret Anlaşmaları ile Ticaret Hacmini Güçlendirmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye, Ticaret Anlaşmaları ile Ticaret Hacmini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Türkiye, serbest ticaret anlaşmaları (STA) ve tercihli ticaret anlaşmaları (TTA) ile ticaret hacmini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin dünyada en çok STA'sı bulunan ilk 10 ülke arasında yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna, Katar, Lübnan ve Sudan ile yürüttüğü STA'ların iç onay süreçleri devam ediyor.

17.08.2024 12:20
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Türkiye, bazı ülkelerle sürdürdüğü serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin yanı sıra belirli sektörlerde karşılıklı avantajlar elde etmeyi amaçlayan tercihli ticaret anlaşmaları (TTA) ile ticaret hacmini güçlendirmeyi hedefliyor.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye sanayicinin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ihracatçılara diğer ülkelerde pazar avantajı sağlamak amacıyla kapsamlı STA'lar imzalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda halihazırda Türkiye'nin imzaladığı 23 STA yürürlükte bulunuyor. Ayrıca bazı ülkelerle STA'ların onay ve müzakere süreci devam ediyor.

Bunların yanı sıra İran, Azerbaycan, Özbekistan ve Pakistan ile belirli sektörlerde karşılıklı avantajlar sağlayan TTA'lar önemli katkılar sağlıyor.

Maldivler ile yeni bir TTA'nın yürürlüğe konulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Cezayir ile bu anlaşmanın imzalanmasına yönelik müzakerelere başlanması için görüşmeler devam ediyor.

Türkiye, dünyada en çok STA'sı bulunan ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Katar ile e-ticarette karşılıklı yatırım imkanlarının artırılması hedefleniyor

Türkiye'nin Ukrayna, Katar, Lübnan ve Sudan ile yürüttüğü STA'ların iç onay süreçleri devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 Şubat 2022'de imzalanan Türkiye-Ukrayna STA'sına ilişkin düzenlemenin bu ay başında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeni bir dönem başladı. Ukrayna Meclisinden geçmeyi bekleyen anlaşma, iç onay sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Anlaşmayla Ukrayna menşeli tarım ve sanayi ürünlerinin önemli bir bölümünde büyük ölçüde serbestleşme sağlanması hedefleniyor.

Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA) ise 2018'de imzalandı. Katar ile nota teatisi (diplomatik yollardan yapılan resmi yazışma) devam eden anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle iki ülke hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcılarının pazara giriş ve yatırım imkanlarının karşılıklı artırılması amaçlanıyor.

e-Ticaret alanında düzenlemeye yönelik işbirliğinin güçlendirilmesini de hedefleyen anlaşmayla Türk iş dünyasına mal ticaretinden telekomünikasyon hizmetlerinde kadar çeşitli alanlarda avantaj sağlanması bekleniyor.

Sudan ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye ile Lübnan arasındaki STA'nın yürürlüğe girmesi için Lübnan'ın iç onay sürecini tamamlaması bekleniyor. Anlaşmayla karşılıklı sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması hedefleniyor.

Türkiye-Sudan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ise Türkiye'deki iç onay süreçleri devam ediyor. Söz konusu anlaşmayla Sudan'ın mevcut gümrük vergilerini ilk aşamada yüzde 30'a indirmesi ve kademeli şekilde kaldırması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin tarım ve sanayi ürünlerinin Sudan pazarına daha avantajlı giriş koşullarından yararlanması öngörülüyor.

Sudan'a yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek konularını da kapsayan anlaşmanın, Türk yatırımlarının Sudan'a artarak devam etmesine katkı sağlaması bekleniyor. Anlaşmanın ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarması da hedefleniyor.

Anlaşmaların ikili ticareti kolaylaştırması hedefleniyor

Ülkenin ticaret politikası öncelikleri doğrultusunda söz konusu anlaşma ağlarının genişletilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Japonya, Endonezya ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile STA müzakereleri sürdürülüyor.

Japonya ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerine ilişkin teknik düzeydeki görüşmeler devam ediyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Türkiye ziyareti kapsamında 2017'de Ankara'da başlatılan ve 4'üncü turu tamamlanan Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (KEOA) müzakerelerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 5'inci turuna devam edilebilmesi için de teknik görüşmeler yapılıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile bu yıl Ankara'da başlatılan ve ilk tur müzakereleri tamamlanan Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması ile de Türkiye'nin mal ihracatının tarımdan teknoloji yoğun sanayi ürünlerine kadar birçok sektörde artması amaçlanıyor.

Tüm bu anlaşmaların ikili ticareti kolaylaştırarak güçlendirmesi, böylelikle ticaret hacmini artırmaya katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

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