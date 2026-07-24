Türkiye-Tunus Ekonomik İşbirliği Forumu

Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası (CCITT) Başkanı Selçuk Yılmaz, Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerde yalnızca ticarete dayalı yapının yeterli olmadığını belirterek, ortak üretim, yatırım ve teknoloji işbirliğini merkeze alan yeni bir ekonomik model oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu hedef doğrultusunda Tunuslu iş insanları ile Türk iş dünyasını bir araya getirecek kapsamlı temaslar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bu kapsamda, Tunus'tan farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımıyla 28-31 Temmuz'da Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunacağını aktaran Yılmaz, programın merkezinde ise 29 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Tunus İş Birliği ve Yatırım Forumu ile ikili iş görüşmelerinin yer aldığını belirtti.

Forumun, önceden belirlenen ihtiyaçlar ve işbirliği talepleri doğrultusunda Türk ve Tunuslu firmaları bir araya getireceğini vurgulayan Yılmaz, heyette inşaat, çimento, tekstil, gıda, tarım, zeytinyağı, demir-çelik, lojistik, teknoloji, sağlık turizmi, enerji, beyaz eşya ve ayakkabı sanayisi başta olmak üzere birçok sektörden temsilcinin yer alacağını, görüşmelerde yatırım, ortak üretim, distribütörlük, ihracat, ithalat ve teknoloji transferi konularının ele alınacağını söyledi.

Kamu kurumlarıyla özel sektör aynı platformda buluşacak

Organizasyonun yatırım kurumlarının katılımıyla farklı bir nitelik kazandığını dile getiren Yılmaz, Tunus Merkez Bankası, Tunus Yatırım Ajansı ve Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansının (FIPA) sürece dahil olmasının yatırımcılar açısından önemli olduğunu belirtti.

Tunus Merkez Bankası Başkanı Fethi Zuheyr Nuri ile yaptıkları görüşmede Türkiye'den Tunus'a yönelik yatırımların desteklenmesi, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması ve finansal işbirliğinin geliştirilmesini ele aldıklarını aktaran Yılmaz, Merkez Bankası ile yatırım kurumlarının forumda yer almasının yatırımcıların teşvik, finansman ve uygulama süreçlerine ilişkin doğrudan bilgi almasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz, kamu kurumlarıyla özel sektör temsilcilerinin aynı platformda buluşmasının yatırım süreçlerindeki belirsizlikleri azaltacağını ve projelerin daha hızlı ilerlemesine katkı sunacağını kaydetti.

"Tunus ile güçlü ekonomik ortak olmak istiyoruz"

Tunus'un yalnızca iç pazarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, ülkenin Kuzey Afrika'daki konumu, Avrupa'ya yakınlığı, nitelikli iş gücü ve üretim altyapısıyla Türk yatırımcılar açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Tunus'u Afrika ve Avrupa pazarlarına açılan stratejik bir üretim ve yatırım merkezi olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, Türk firmalarının üretim ve ihracat tecrübesi ile Tunus'un bölgesel erişim imkanlarının birleşmesi halinde özellikle sanayi, tekstil, tarım, lojistik ve teknoloji alanlarında önemli işbirliği fırsatlarının ortaya çıkacağını dile getirdi.

Türkiye ile Tunus arasındaki tarihi ve kültürel bağların ekonomik ilişkiler için de güçlü bir zemin oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, artık ticaretin ötesine geçilmesi gerektiğini belirterek, "Biz artık yalnızca ticaret yapan iki ülke olmak istemiyoruz. Ortak üretim yapan, birlikte yatırım gerçekleştiren, teknoloji ve tecrübe paylaşan iki güçlü ekonomik ortak olmak istiyoruz. Temel hedefimiz, ticaretten stratejik yatırım ve üretim ortaklığına geçiştir." dedi.

Forum kapsamında kurulacak temasların etkinlikle sınırlı kalmayacağını belirten Yılmaz, CCITT'nin görüşmeler sonrasında da firmalar arasındaki işbirliklerini takip ederek projelerin somut yatırımlara dönüşmesi için çalışacağını sözlerine ekledi.

Tunuslu iş insanı Hamaidi, yatırım potansiyeline dikkati çekti

Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası (CCITT) Yönetim Kurulu Üyesi Besma Hamaidi ise Tunus'un yatırım ortamını güçlendiren reformları, stratejik coğrafi konumu ve Avrupa ile Afrika pazarlarına erişim avantajıyla uluslararası yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Tunus İş Birliği ve Yatırım Forumu'nun Türk iş dünyasının Tunus'taki yatırım imkanlarını daha yakından tanımasına katkı sağlayacağını söyleyen Hamaidi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu organizasyonun yalnızca yeni ticari bağlantılar kurulmasını değil, iki ülke arasında kalıcı yatırım ortaklıklarının ve kurumsal iş birliklerinin temelini atacağına inanıyorum. Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacak bu programın, uzun vadede her iki ülke için de önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum."