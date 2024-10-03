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Türkiye-Tunus İlişkileri Gelişiyor

Büyükelçi Demircan, Tunus Dışişleri Bakanı Nefti ile ikili ilişkileri ve ekonomik fırsatları ele aldı.

03.10.2024 01:46
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile ikili ilişkileri ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, Büyükelçi Demircan'ın Dışişleri Bakanlığına yeni atanan Nefti'ye tebriklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde ortak kararın teyit edildiği vurgulandı.

Görüşmede Tunus-Türkiye serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi kararının imzalanmasından bu yana iki ülke arasında birçok alanda yatırım ve ortaklığı teşvik edecek fırsatların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, ekonomi ve ticaret alanında ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, Büyükelçi Demircan ile Dışişleri Bakanı Nefti'nin, Filistin meselesi ve kardeş ülke Lübnan'daki durumla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkenin ortak endişesine neden olan bir dizi bölgesel ve uluslararası meseleyi görüştükleri aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Ağustos'ta yeni atamalar ile hükümette yaptığı geniş çaplı revizyon kapsamında Dışişleri Bakanlığına Nefti'yi atamıştı.

Kaynak: AA

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